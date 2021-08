Música auxilia no tratamento de crianças com câncer em Belém

O Hospital Oncológico Infantil Octavio Lobo localizado em Belém, utiliza a música como estratégia para melhorara a qualidade de vida das crianças que estão em tratamento contra o câncer.

As crianças internadas no hospital participam das atividades oferecidas fora do leito que são ministradas pelos voluntários. As ações oferecidas são de notas de músicas, como aprender o funcionamento dos instrumentos e o jeito de tocá-los. Esse momento contribui muito no tratamento oncológico.

Uma vez por semana as atividades musicais são realizadas pelos integrantes do programa do voluntariado do hospital, que contam com participação do saxofonista Geovane Moraes, que passa pelos corredores do hospital tocando o instrumento.

O educador em música Bruno Pablino da Silva, atua para crianças em hospitais da região de Belém, trajado de super herói na versão homem aranha, na qual ele realiza as atividades com as crianças no Ateliê Gaia.

Desde 2016 o hospital oncológico infantil desenvolve por meio do setor de humanização diversas atividades em que a música parte como meio de interação social. O trabalho de humanização no hospital é uma atividade fixa nos cuidados assistenciais dos pacientes infanto-juvenis.

Foto: Assessoria de Comunicação Gazeta Rondônia