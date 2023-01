Música clássica e regional fará parte da festa de aniversário de Belém pela ‘Preamar Cabano’

Nesta quinta-feira (12) a capital paraense irá celebrar mais um aniversário. E diante disso, vários órgãos e secretarias farão suas respectivas homenagens. E quem não vai ficar de fora dessa importante data é o Theatro da Paz, que também participa da edição 2023 do “Preamar Cabano”, que celebra os 407 anos de fundação, e marca os 188 anos de uma das mais importantes revoltas populares do País, sendo a única em que o povo de fato assumiu o poder: a Cabanagem. A ação é iniciativa do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), e ocorrerá de 07 a 31 deste mês, em diversos espaços no centro da capital paraense, no distrito de Icoaraci e no Arquipélago do Marajó.

Outro importante espaço do município que fará também uma programação é o Parque Urbano Belém Porto Futuro, que receberá a Amazônia Jazz Band (AJB) marca presença com a banda Warilou como convidada, a partir das 20h. Já no dia seguinte (13), ás 20h, será a vez da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP), que retoma com as apresentações nos palcos do TP, com o concerto “Belém 407 anos: de Waldemar a Mozart”, uma homenagem especial a Belém.

“De Waldemar a Mozart”

A ideia de fazer a conexão entre Belém e Viana, ou Pará e Austrália, partiu primeiramente embaixada da Áustria, que fortalece parcerias com o Theatro da Paz e a Secult em vários projetos desde o ano passado, quando foi realizado o espetáculo “Uma noite em Viena”, no qual foi possível ter a participação de um violinista da Filarmônica de Viena, trazido pela Embaixada da Áustria, que também contribuiu com o Projeto Sons de Liberdade, destinado a internos do sistema penitenciário.

Programa da OSTP – A Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz vai brindar o público com as seguintes obras: Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) – Sinfonia n° 40 em Sol menor, KV. 550; I. Molto alegro – W. A. Mozart; ária de Rainha da Noite “Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen”, da ópera A Flauta Mágica, com a soprano Carla Domingues; Johann Strauss II (1825-1899) – abertura da opereta “O Morcego”; Franz Von Suppé (1819-1895) – abertura da opereta “Cavaleria Ligeira”; Johann Strauss II (1825-1899) – Valsa “Vozes da Primavera”, Op. 410; Waldemar Henrique (1905-1995) – Boi-Bumbá & Uirapuru, com arranjo de João Marcos Palheta; Johann Strauss II – polca “Sob trovões e raios”, Op. 324;, e Dona Onete – No Meio do Pitiú, com arranjo de João Marcos Palheta.

Serviço

Apresentação da Amazônia Jazz Band. Dia 12 de janeiro (quinta-feira), as 20 h, no Parque Urbano Belém Porto Futuro. Entrada gratuita.

Os ingressos para o concerto da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz, serão disponibilizados no dia do evento, a partir das 09h, na bilheteria do TP, e custarão R$ 2,00, limitados a duas unidades por pessoas ( com apresentação de CPF), e pelo site www.ticketfacil.com.br.

