Músico é morto por motoboy com 22 pauladas na cabeça em Barueri

O músico Nicolas de Sousa Amaral, de 23 anos, foi morto a pauladas em Barueri, Região Metropolitana de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira (20). O autor das pauladas, 22 no total, é o motoboy Alexandre Oliveira Rodrigues, de 34 anos, atual namorado da ex do músico.

Nicolas foi socorrido por agentes da Guarda Civil Municipal e levado com vida ao pronto-socorro central, com um grave ferimento na cabeça: uma abertura de 15 centímetros no crânio e perda de massa encefálica. Após dar entrada na unidade de saúde, no entanto, ele não resistiu.

De acordo com o delegado Andreas Schiffmann, titular da Delegacia de Barueri, a motivação do crime seriam as constantes ameaças da vítima contra o motoboy e a namorada dele, a ajudante de cozinha Ketillen Julianna Ribeiro de Freitas, de 23 anos.

Ketillen e Nicolas se relacionaram por sete anos. O namoro teria chegado ao fim pelo comportamento agressivo do músico. Em abril deste ano, Ketillen chegou a registrar um boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Barueri, resultando na prisão em flagrante do músico, que ficou atrás das grades por uma semana.

Segundo o B.O., a agressão teria sido com “socos, mordidas e vários golpes de chave de fenda”. Após ser solto, Nicolas passou a persegui-la e ameaçá-la.

– Nicolas teve mesmo um relacionamento conturbado com a Ketillen. Ela possuía uma medida protetiva contra ele. Nicolas, inclusive, chegou a ser preso em flagrante por ameaça e lesão corporal em âmbito doméstico – contou o delegado à CNN.

No dia de sua morte, Nicolas foi até a rua onde Ketillen mora, no bairro Tupanci, para ameaçar mais uma vez o casal.

Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que Nicolas corre de Alexandre, tentando se defender dos golpes de madeira, mas sem sucesso. Segundo o motoboy, que foi preso em flagrante, antes do homicídio a vítima teria lhe ofendido e ambos iniciaram uma briga.

Após desferir os 22 golpes na cabeça de Nicolas, Alexandre o deixa caído em praça pública. Ele foi preso na manhã seguinte, juntamente com Ketillen. Ambos irão responder por homicídio qualificado em razão de motivo torpe.

