Músico e pesquisador Jônatas Pereira realiza oficina gratuita sobre música

Artista paraense e estudante das diversas vertentes da música, Jônatas Pereira, realiza oficina “Corpo que Canta” no dia 13 de março a partir das 16h15 no Ateliê das Artes, onde vai compartilhar com o público conhecimentos sobre a conexão entre o corpo e a voz, demonstrando aos amantes da música, que cantar requer muito estudo, conhecimentos e técnicas para se executar bem.

“Esse assunto sempre me chamou a atenção, como que o cantar e os gestos do corpo se unem para a performance de um bom artista? Assim que surgiu a oportunidade, fui investigar isso a fundo, e é isso que eu pesquiso, é o tema do meu TCC inclusive, vai ser um dia de muito aprendizado, convido todos os interessados a participarem”, comenta Jônatas acerca da sua oficina.

Jônatas Pereira é músico, instrumentista, cantor, compositor e estudante de licenciatura plena em música pela Universidade Federal do Pará. Desde muito jovem o artista vem dedicando sua vida às artes, à instrumentos e ao canto, que é sua paixão latente. Em 2015 participou do 1° CD arrastão Cultural do PROMUSIS (Projeto Música na Escola da Prefeitura de Ananindeua).

O jovem criou o conhecido “Projeto da Janela”, que ao lado de sua parceira vem se apresentando na cidade e encantando o público com a sua musicalidade ímpar. Com incentivo do governo do Estado, o cantor já possui um EP lançado, intitulado “Correnteza”, que se encontra disponível em todas as plataformas digitais de música. Como experiência musical, o cantor chegou a gravar banking vocal para vários cantores, entre eles no EP “Aliança Eterna” de Ana Nunes lançado em 2019.

A assinatura musical de Jônatas é cercada de uma poética cristã que permeia em suas canções que gentilmente leva o público a uma reflexão sobre o mundo em que vivemos e em tom de esperança nos mostra um pouco sobre o que vivencia em sua caminhada com o Eterno.

“Cantar é algo que me traduz enquanto pessoa, e sei que nessa oficina vou ter a oportunidade de compartilhar com pessoas que também amam a música, os conhecimentos que adquiri com a minha pesquisa de TCC sobre o corpo e a voz, pra um artista, é fundamental dominar este assunto”, comenta o cantor e pesquisador paraense sobre a importância da sua oficina.

Serviço:

