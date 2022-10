Musk diz que compra Twitter “pelo futuro da civilização”

Nesta quinta-feira (27), o bilionário Elon Musk confirmou que está comprando o Twitter. Ele alegou ter como motivação “o futuro da civilização”.

A declaração foi feita na própria rede social, faltando pouco mais de 24 horas para o fim do prazo dado por um juiz para que seja aberto um processo contra ele se a aquisição não for formalizada.

O fundador da Tesla e da SpaceX divulgou a mensagem, destinada “aos anunciantes” no Twitter, para explicar as razões que o levaram a comprar a empresa. Ele citou primeiramente que “é importante para o futuro da civilização ter uma praça digital comum onde um amplo espectro de crenças possa ser debatido de forma saudável”.

Além disso, Musk adiantou que a publicidade passará a ter um espaço relevante na rede social.

Após a divulgação da mensagem do bilionário, as ações do Twitter subiram 1,16% nos primeiros instantes da sessão na bolsa de valores de Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Musk reconhece na mensagem que as redes sociais correm o risco de aumentar a polarização da opinião pública, algo que também aconteceu nos meios tradicionais. O homem mais rico do mundo afirmou querer trabalhar para superar esse risco, “para ajudar a humanidade que amo”, e “não para ganhar dinheiro”.

Musk garantiu que, segundo sua visão, o Twitter “não pode se tornar um inferno grátis para todos, onde é possível dizer qualquer coisa sem consequências”, mas sim, é preciso “respeitar as leis”.

A plataforma, segundo ele, deve se tornar um “lugar acolhedor para todos, onde cada um pode escolher sua experiência desejada, segundo suas preferências”, e compara o acesso com a experiência de assistir um filme ou jogar videogame.

Sobre a publicidade no Twitter, Musk afirma que os anúncios “se são bem entendidos, podem entreter, agradar e informar” ao usuário.

– O Twitter aspira se converter na plataforma de publicidade mais respeitada do mundo, que fortalecerá as marcas e fará você confiar na empresa. Vamos construir algo extraordinário juntos – concluiu o bilionário.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/JUSTIN LANE