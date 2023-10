Musk é investigado por questão envolvendo a compra do Twitter

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), órgão regulador do mercado financeiro no pais, investiga se o bilionário Elon Musk, dono do Twitter, violou as leis de valores mobiliários ao comprar ações da plataforma. A informação foi divulgada pela agência de notícias Bloomberg.

O proprietário do X, nome atual da plataforma, estaria sendo investigado desde abril de 2022 quando iniciou o processo de compra do Twitter por 44 bilhões de dólares (R$ 227 bilhões). Antes de comprar a rede social, ele adquiriu 9,2% das ações, mas só reportou a transação para as autoridades no mês seguinte, o que contraria as regras do regulador local.

A SEC solicitou milhares de documentos inclusive de outras pessoas envolvidas na transação. O empresário testemunhou duas vezes, em julho de 2022, e deveria ter dado novo depoimento em 15 de setembro de 2023, mas não compareceu. Segundo a comissão, o dono do X teria feito uma série de objeções à investigação.

Em comunicado, o advogado de Elon Musk, Alex Spiro, confirmou as informações, afirmando que a comissão “tomou o testemunho do sr. Musk várias vezes nesta investigação equivocada” e enfatizou: “Já chega”.

O processo ocorre de “maneira contínua e não pública”. Declarações e divulgações feitas sobre as transações de ações estão sendo revisadas, de acordo com um documento entregue ao Tribunal Federal em San Francisco. Centenas de documentos já estão nas mãos das autoridades estadunidenses.

*AE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/Ulises Ruiz Basurto