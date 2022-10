Musk planeja demitir 75% dos funcionários do Twitter se fechar acordo

Twitter poderá ter corte de funcionários caso Musk compre empresa

Elon Musk afirmou a investidores que planeja demitir 75% dos funcionários do Twitter caso conclua o acordo de compra da empresa. A informação foi revelada pelo jornal The Washington Post, que teve acesso a documentos confidenciais.

De acordo com a proposta, o número de funcionários do Twitter passaria de 7,5 mil para menos de 2 mil. Segundo Musk, a ideia é melhorar a eficiência da empresa, que ele considera “inchada”.

O bilionário ainda prometeu a investidores que, sob sua gestão, o Twitter vai dobrar a receita e triplicar o número de usuários monetizáveis ativos diários em apenas três anos. Detalhes para alcançar as metas não foram fornecidos.

Segundo o Washington Post, mesmo que Musk não conclua a compra da empresa, o Twitter ainda passará por mudanças, mesmo que não tão expressivas. Isso porque já estava nos planos da empresa reduzir os gastos com funcionários de US$ 1,5 bilhão em 2021 para US$ 800 milhões em 2023.

Atualmente, Musk e Twitter estão com o processo temporariamente suspenso nos Estados Unidos depois que o bilionário refez sua proposta de compra no valor de US$ 44 bilhões. As partes têm até o dia 28 de outubro para fechar o negócio – caso contrário, o processo volta a correr, com julgamento que será agendado para novembro.

Fonte: IG TECNOLOGIA/FOTO: UNSPLASH/JEREMY BEZANGER