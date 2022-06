Musk quer Twitter como “refúgio para a liberdade de expressão”

Nesta quinta-feira (16), o empresário Elon Musk participou de uma reunião com funcionários do Twitter. E de acordo com o o jornal digital Axios, o bilionário garantiu que pretende transformar a rede social em um “um refúgio para a liberdade de expressão”.

Em abril, Elon Musk ofereceu 44 bilhões de dólares para adquirir a empresa. O negócio não chegou a ser concretizado, já que o bilionário suspendeu a compra da empresa em março por causa de detalhes a respeito de contas falsas na plataforma.

Na reunião desta quinta, o empresário defendeu que o algoritmo do Twitter passe a ser código aberto e afirmou que pretende ser flexível com o trabalho remoto.

Fonte: Pleno News

Foto: EFE/EPA/ALEXANDER BECHER