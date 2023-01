Musk se manifesta após saber de bloqueios aplicados por Moraes

O atual dono do Twitter, Elon Musk, disse neste sábado (14) que acha “muito preocupante” o bloqueio de perfis nas redes sociais aplicados no Brasil por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O bilionário tomou conhecimento do fato a partir de publicações do jornalista Glenn Greenwald.

– O regime de censura no Brasil está crescendo rapidamente, praticamente diariamente agora. Acabamos de obter uma ordem de censura que é genuinamente chocante, instruindo várias plataformas de mídia social a remover imediatamente vários políticos e comentaristas proeminentes – escreveu Glenn.

Publicação de Elon Musk Foto: Reprodução/Twitter

