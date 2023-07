Mutirão de cadastramento do programa Terra da Gente atende a moradores do bairro da Condor

O mutirão de cadastramento do programa Terra da Gente nessa quarta-feira, 5, promovido pela Prefeitura de Belém, atendeu aos moradores do bairro da Condor. A gestão municipal vem realizando ações em diversos bairros de Belém para continuar a revolução urbana e garantir moradias regularizadas para a população.

Na tarde desta quarta-feira, o servidores da Companhia de Desenvolvimento da Área Metropolitana de Belém (Codem) atenderam aos moradores do bairro da Condor, que puderam se cadastrar no programa de regularização fundiária municipal.

O atendimento foi realizado na Escola Municipal Professor Silvio Nascimento, na avenida Alcindo Cacela. A expectativa do mutirão na Condor é atender a cerca de 300 famílias. O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, acompanhou o trabalho de cadastramento e anunciou que a Condor será um bairro totalmente regularizado.

“O Terra da Gente dá segurança para as famílias. Essa segurança estamos garantindo com o programa e a Condor será um dos bairros totalmente legalizados pela Prefeitura e esta busca ativa que estamos fazendo é para garantir isso”, afirmou o prefeito.

Passo

O aposentado Iedo Serrão, de 66 anos, levou todos os documentos para o cadastro e conseguiu a inscrição no programa. Iedo ressaltou que esse foi o primeiro passo para um dos seus grandes sonhos, a regularização do imóvel.

“Moro há 60 anos na Condor e já tinha perdido a esperança de conseguir minha regularização. Agora, com meu cadastro feito, a minha esperança voltou e espero que consiga”, disse Ledo Serrão.

O mutirão de cadastramento tem o objetivo de fazer uma busca ativa de pessoas que podem regularizar o imóvel de forma gratuita. O primeiro passo é a entrega dos documentos, depois a análise e, posteriormente, a entrega dos títulos. A ação já passou pelos bairros de Fátima, Cremação e Pedreira. A aposentada Maria de Fátima Paixão, de 61 anos, comemorou a chegada à Condor.

“Não consegui fazer meu cadastro nas outras vezes que a Prefeitura estava aqui. Quando soube desse mutirão, eu vim o mais rápido possível”, brincou Maria.

Segundo o diretor-presidente da Codem, Lélio Costa, a Prefeitura vai seguir fazendo essas buscas nos bairros. “A Prefeitura está fazendo um trabalho em cada bairro. Estamos nos bairros trazendo o serviço para atender a todos e vamos garantir a propriedade dos imóveis a quem mais precisa”.

Programa

O Terra da Gente é um programa da Prefeitura de Belém executado pela Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem), em cooperação com o Governo do Estado, Ministério das Cidades, em parceria com a Assembleia Legislativa do Pará. Até o final deste ano, a expectativa é garantir títulos de propriedade definitiva para cerca de 15 mil famílias de áreas de bairros periféricos da capital.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Ryssa Tomé/COMUS