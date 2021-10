Mutirão de vacinação acontece neste final de semana nos municípios do Pará

Neste sábado (30) e domingo (31) será realizado nós 144 municípios do estado do Pará um mutirão de intensificação da vacina contra a covid-19. Será realizado a aplicação da primeira dose, e nos dias 1 e 2 de novembro será a segunda dose e o reforço para os grupos prioritários.

A iniciativa é do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública ( Sespa), que tem como foco acelerar a imunização do maior número de pessoas contra o coronavírus, assim como resgatar os que ainda não conseguiram tomar a primeira dose.

A primeira dose será aplicada no público com idade de 12 anos e diante. A vacina da Pfizer vai ser destinada para os jovens de 12 a 17 anos, como primeira dose, já aos adultos que tomaram a primeira dose desse imunizante, somente para pessoas com mais de 60 anos, imunossuprimidos e trabalhadores da saúde.

Foto: camara.leg