Mutirão de vacinação aplica mais de 2,7 mil doses de vacina pediátrica neste sábado,30

Mais de 2,7 mil crianças de cinco a 11 anos foram vacinadas em Belém, só neste sábado, 29, no mutirão de vacinação infantil contra a covid-19 promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). Nos 11 pontos disponíveis para imunização, que funcionaram das 9h às 17h, foram aplicadas a primeira dose da Pfizer pediátrica para crianças a partir de cinco anos, e a primeira dose da vacina Coronavac para crianças entre seis e 11 anos, nascidas entre os anos de 2010 e 2016.

Alívio – A gerente de departamento Rosana Gonçalves, 43, escolheu o posto de vacinação do shopping Bosque Grão-Pará, na avenida Centenário, para levar o filho Marcos Gabriel, de cinco anos. Com a liberação da vacina para as crianças da faixa etária do filho, a partir deste sábado, Rosana ficou mais aliviada. “Eu estava na expectativa de chegar o momento dele. Chegamos aqui, foi tudo rápido, fiz o cadastro dele e vacinamos. Meu coração de mãe tá um pouquinho mais aliviado depois disso”, comentou.

O ponto de vacinação no shopping atendeu, até às 15h, mais de 300 crianças. A estudante Isadora Oliveira, de 11 anos, tomou a primeira dose da Coronavac e , a partir de agora, está um pouco mais tranquila para frequentar a escola.”Já queria tomar minha vacina. Estou indo para a escola, então posso ir mais tranquila depois da vacina”, disse.

Meta– Com a meta de vacinar mais de 140 mil crianças residentes na capital, com idade vacinável, a Prefeitura de Belém vem intensificando as ações de imunização contra a covid-19.O Parque Shopping, localizado no bairro do Bengui, é um dos pontos montados pela PMB. O espaço vem recebendo um grande número de crianças desde o início da semana. Só hoje, dia 29, até as 15h, mais de 440 crianças foram imunizadas no local. “Estamos com um movimento contínuo, ou seja, não para. Hoje começamos a vacinar as crianças com cinco anos e procura vem sendo boa”, explicou a enfermeira Juliane Sena, responsável pelo ponto de vacinação do shopping.

A servidora pública Suzianne Duarte,42,aproveitou o final de semana para levar a filha Ana Cecília, de seis anos, para se vacinar. “Durante a semana, ela está em aula, eu tenho meu trabalho, então foi ótimo a abertura do ponto no final de semana. Veio toda a família para acompanha-lá e depois vamos aproveitar para passear”, explicou Suzianne.

Serviço – Neste domingo, 30, oito pontos de vacinação infantil estarão abertos, das 9h às 17h.

Pontos de vacinação exclusivos para atendimento de crianças:

1. Boulevard Shopping Belém – Estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Reduto;

2. Faculdade Cosmopolita. Avenida Tavares Bastos 1313, Marambaia;

3. Fubosque. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

4. IT Center. Av. Senador Lemos, 3153, bairro da Sacramenta (até as 15h);

5. Mosqueiro. Casa de Endemias de Mosqueiro, Rua Francelina Santos (Rua da Bateria), Farol;

6. Mosqueiro. E.M.E.F. Desembargador Maroja Neto. Estr. do São Francisco, s/n – São Francisco;

7. Parque Shopping, Hall de entrada. Av. Augusto Montenegro, 4300, Parque Verde.

8. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusiva pelo acesso do condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G).

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Brasil/Foto: João Gomes