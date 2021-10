Mutirão de vacinação contra a Covid-19 se inicia neste sábado (30)

Um mutirão para intensificar a vacinação contra a Covid-19 será realizado em todos os 144 municípios do Pará neste sábado (30) e domingo (31) para a aplicação da primeira dose, e nos dias 01 e 02 de novembro para a segunda dose e o reforço aos grupos prioritários. A medida, tomada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), visa acelerar a imunização do maior número de pessoas contra o coronavírus e também resgatar os que ainda não tiveram oportunidade de tomar a primeira dose.

Segundo o secretário de Saúde do Pará, Rômulo Rodovalho, o mutirão será essencial para acelerar os índices de cobertura vacinal no estado, pois só dessa forma a gestão poderá projetar, inclusive, a flexibilização do uso de máscaras e outras iniciativas. “Quanto maior for a adesão da sociedade à vacinação, mais rápido amenizaremos a pandemia e avançaremos nas flexibilizações para retornarmos à normalidade”, disse.

Um dos pontos de atendimento na capital foi a Escola Professor Camilo Salgado, no bairro do Jurunas. Eduardo Rodrigues, 80 anos, foi até lá na manhã deste sábado (30) em busca da terceira dose. “A importância de tomar a vacina é a gente se prevenir dessa doença. Imunizando todo mundo, nós temos mais esperança de acabar com essa doença horrível. Quanto mais vacina melhor”, ele afirma.

Recomendações

Um comunicado técnico foi emitido nesta quarta-feira (28) pela Sespa, por meio da Diretoria de Vigilância em Saúde, aos 144 municípios, a fim de que as Secretarias Municipais de Saúde já organizem e reforcem as estratégias de aplicação nesses quatro dias, como também de divulgação para que a população seja amplamente informada e se dirija aos postos para se vacinar contra a Covid-19.

As articulações pelo mutirão também serão oportunas para que os municípios remetam o quanto antes, à Sespa, demandas por doses de vacina contra a Covid-19 em casos de necessidade. “A Secretaria está à disposição, com toda a sua logística de distribuição junto à Segup, como já tem sido feita, para assessorar os municípios no que for preciso”, explica o diretor de Vigilância em Saúde da Sespa, Denilson Feitosa.

Ele também esclarece que o mutirão aplicará a primeira dose para quem tiver com 12 anos pra frente e ajustará a imunização para quem ainda não teve, por algum motivo, oportunidade de ser vacinado contra o coronavírus ou que já está na expectativa pela segunda dose.

Aos municípios, Denilson faz uma recomendação específica: de que a vacina Pfizer seja aplicada entre jovens de 12 a 17 anos, como primeira dose, aos adultos que já tomaram a primeira dose desse tipo de imunizante e, a título de reforço, somente em pessoas com mais de 60 anos, imunossuprimidos e trabalhadores da saúde.

“Para esse mutirão contamos muito com as estratégias que serão organizadas pelos municípios”, afirma Denilson, ao lembrar que a cada remessa de vacina que chega ao Pará, a equipe de Logística da Sespa recebe as doses no Aeroporto Internacional de Belém e organiza o envio aos Centros Regionais de Saúde, para distribuição aos 144 municípios paraenses, que tem sido feita por vias terrestre, aérea e fluvial, com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). “Cada município recebe as doses de acordo com o quantitativo populacional e a atual etapa de vacinação”, explica.

A lista dos postos que estarão no mutirão obedecerá a agenda que cada Secretaria Municipal de Saúde estabelecer, bem como os horários disponíveis. Em regra, no sábado (30) e domingo (31), poderão se vacinar os que ainda não tomaram sequer a primeira dose contra a Covid-19. Na segunda (01) e terça-feira (02) será a vez dos que ainda tomarão a segunda dose e os que já precisaram fazer a terceira dose, a de reforço.

Para receber o imunizante, as pessoas devem apresentar RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência. No caso de pessoas que irão receber a segunda dose da vacina e a de reforço, é necessário apresentar também o cartão de vacinação com o registro da dose anterior.

No link http://www.saude.pa.gov.br/vacinometro/ a população pode acompanhar o quantitativo dos tipos de vacina recebidos pelo Estado – Oxford/AstraZeneca, Coronavac/Sinovac, Pfizer e Janssen, bem como a quantidade e o percentual de vacinados, doses aplicadas e desempenho dos 144 municípios paraenses no processo de imunização.

Texto: Mozart Lira/Ascom Sespa

Por Mozart Lira (SESPA)

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra