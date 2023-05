Mutirão do Detran permite a entrega de 900 carteiras nacionais de habilitação no interior

A equipe técnica do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) finalizou nesta semana a primeira etapa do mutirão destinado a solucionar processos pendentes de habilitação e veículos em seis municípios da Região Sul do Pará. Formado por técnicos de diversos setores do órgão, o grupo percorreu as unidades de Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) dos municípios de Redenção, Xinguara, Conceição do Araguaia, Santana do Araguaia, Tucumã e Água Azul do Norte.

Iniciado no dia 17 de abril, o mutirão possibilitou o atendimento voltado aos usuários, que precisaram dar celeridade às demandas importantes relacionadas ao licenciamento anual, transferência de propriedade e jurisdição, dentre outras. Na área de habilitação também foram atendidos os processos de primeira habilitação, renovação e mudança de categoria, coleta biométrica e demais serviços.

De acordo com o balanço divulgado pelo Detran, ao final da primeira fase dos trabalhos realizados pela equipe técnica foram impressas 900 unidades da carteira nacional de habilitação (CNH), que estão sendo entregues nas Ciretrans de cada município. Além disso, mais de 1.000 processos de CNH’s foram atualizados nas Ciretrans.

Durante o mutirão também foram analisados e resolvidos 170 processos relacionados a veículos, garantindo maior rapidez no atendimento dos condutores dos seis municípios. “Nossa avaliação sobre essa primeira etapa é muito positiva, pois isso demonstra a eficiência do mutirão, pois foram 900 CNH’s impressas, além de 1.300 processos avaliados para viabilizar a resolução deles. Ressalto que o objetivo é percorrer as 51 Ciretrans do Estado e, em breve, daremos seguimento ao cronograma para contemplar todas as regiões”, explicou Maurício Bezerra, coordenador das Ciretrans no Pará.

Resolução – Um dos beneficiados pela iniciativa foi Wanderson Ferreira, morador de Redenção, que recebeu a nova CNH na Ciretran do município. Segundo ele, “esse mutirão ajudou a resolver o meu problema, pois demoraria um pouco mais para receber o documento por conta do prazo. O atendimento da equipe do Detran foi muito bom e prestativo”.

Outro usuário que também conseguiu receber a CNH impressa foi Leandro Luz, morador do município de Santana do Araguaia. Quando soube da iniciativa do Detran, ele procurou atendimento para dar celeridade ao processo de renovação da habilitação. “Esse mutirão foi muito positivo, pois eu estava há três meses aguardando a minha CNH. Ter esse documento é muito importante, pois preciso dirigir durante a minha rotina de trabalho e transitar pela cidade”, informou.

A diretora-geral do Detran, Renata Coelho, ressaltou que a iniciativa possibilita um reforço no atendimento às demandas relacionadas à habilitação e aos veículos dos usuários, que precisam agilizar seus processos nas Ciretrans. “Cada vez mais investimos em ações que levam soluções para a população, especialmente nos municípios mais distantes. Neste primeiro momento, atingimos bons resultados, demonstrando agilidade na prestação dos serviços do órgão”, destacou.

