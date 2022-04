Mutirões de serviços em Belém e Ananindeua serão promovidos pela Equatorial Pará

Entre as principais atividades estarão disponíveis a negociação de débitos, cadastro para obter descontos na fatura de energia e troca de lâmpadas

Equipes da Equatorial Pará estarão em Belém e Ananindeua com mutirões de atendimentos do projeto E + Comunidade, que busca construir relações de proximidade com os consumidores. Troca de até cinco lâmpadas antigas por modelos novos de LED, cadastro na Tarifa Social, que concede até 65% de desconto na conta de energia, negociação de débitos e outras solicitações de serviços serão oferecidos durante as ações. A programação segue até quinta-feira, dia 14 de abril.

Em Belém, os mutirões serão realizados em dois bairros diferentes. No bairro do Telégrafo, na Igreja Assembleia de Deus, que fica localizada na passagem Boca do Acre, de 11 a 14 de abril, de 8h30 às 11h30. E no bairro do Parque Verde, na Associação de Moradores do Jardim Sevilha, de 11 a 14 de abril, de 8h30 às 12h e 14h às 17h.

Já em Ananindeua, as ações estarão acontecendo no Shopping Metrópole e conta com diversas atividades exclusivas, como experimentos lúdicos e educativos que ensinam e conscientizam sobre o consumo consciente e seguro de energia elétrica. Os participantes da ação também podem doar potes de vidro (com tampas de plástico) para o armazenamento de leite materno da Santa Casa de Misericórdia, que conta com o apoio do projeto E + Reciclagem, da distribuidora de energia.

Para o gerente de Relacionamento da Equatorial Pará, Gilliard Oliveira, além dos moradores dos moradores dos bairros nos quais estão ocorrendo a programação, clientes que moram nos bairros vizinhos podem ser contemplados com os serviços oferecidos. “Essa aproximação da empresa é uma forma de facilitar a vida dos clientes que têm necessidade não apenas de ficar em dia com suas contas de energia elétrica, mas também, para os que pretendem economizar energia, e para isso a Equatorial Pará oferece vários benefícios como a troca de lâmpadas e inscrição no Programa Tarifa Social, que concede desconto de até 65% para clientes considerados de baixa renda”, explica.

Confira os locais e horários das ações

E + Comunidade Belém

Bairro Telégrafo

Local: Igreja Assembleia de Deus

Endereço: Passagem Boca do Acre, N° 424 – entre Passagem Brotinho e Passagem São João – Bairro Telégrafo

Período: 11 a 14 de abril

Horário: 8h30 às 11h30

Bairro Telégrafo

Local: Associação De Moradores Do Jardim Sevilha – AMOJA

Endereço: Avenida Augusto Montenegro – Rua Principal Do Residencial Jardim Sevilha – Bairro Parque Verde

Período: 11 a 14 de abril

Horário: 8h30 às 12h e 14h às 17h

E + Comunidade Ananindeua

Local: Shopping Metrópole – Piso L 2 (Em frente a Casas Bahia)

Endereço: Rodovia BR 316 Nº 4500 – KM 04 – Bairro do coqueiro – Ananindeua

Período: 11 a 14 de abril

Horário: 10h às 17h