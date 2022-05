Mutirões de serviços em Belém serão promovidos pela Equatorial Pará

Entre as principais atividades estarão disponíveis a negociação de débitos, cadastro para obter descontos na fatura de energia e troca de lâmpadas

Equipes da Equatorial Pará estarão em três pontos de Belém com mutirões de atendimentos do projeto E + Comunidade, que busca construir relações de proximidade com os consumidores. Troca de até cinco lâmpadas antigas por modelos novos de LED, cadastro na Tarifa Social, que concede até 65% de desconto na conta de energia, negociação de débitos e outras solicitações de serviços serão oferecidos durante as ações. A programação segue até sexta-feira, dia 03 de junho.

Os mutirões serão realizados em dois bairros diferentes e no distrito de Outeiro. No bairro do Parque Verde, o mutirão será na sede da Associação de Moradores do Jardim Sevilha, de 30 de maio até 03 de junho, de 8h30 às 12h e 14h às 17h. No bairro da Pedreira, a ação ocorre na sede da Associação Paraense de Combate ao Câncer de Mama, localizado na rua Antonio Everdosa, 669, entre as ruas Humaitá e Vileta, de 08h30 às 12h, nos dias 31 de maio a 03 de junho.

Já no distrito de Outeiro, a programação será na Arena Grêmio Fidelis, situada na rua Fidelis, 120 B, em frente ao campo de futebol do Fidelis, nos dias 30 de maio a 03 de junho, de 8h30 às 12h e 14h às 16h.

Para o gerente de Relacionamento da Equatorial Pará, Gilliard Oliveira, além dos moradores dos bairros nos quais estão ocorrendo a programação, clientes que moram nos bairros vizinhos podem ser contemplados com os serviços oferecidos. “Essa aproximação da empresa é uma forma de facilitar o acesso aos clientes que têm necessidade não apenas de ficar em dia com suas contas de energia elétrica, mas também, para os que pretendem economizar energia, e para isso a Equatorial Pará oferece vários benefícios como a troca de lâmpadas e inscrição no Programa Tarifa Social, que concede desconto de até 65% para clientes considerados de baixa renda”, explica.

Confira os locais e horários das ações

E + Comunidade Belém

Bairro Pedreira

Local: Associação Paraense de Combate ao Câncer de Mama

Endereço: Rua Antonio Everdosa, 669, entre as ruas Humaitá e Vileta

Período: 31 de maio a 03 de junho

Horário: 08h30 às 12h

Bairro Telégrafo

Local: Associação de Moradores do Jardim Sevilha

Endereço: Avenida Augusto Montenegro – Rua Principal Do Residencial Jardim Sevilha – Bairro Parque Verde

Período: 30 de maio a 03 de junho

Horário: 8h30 às 12h e 14h às 17h

E + Comunidade Outeiro

Local: Arena Grêmio Fidelis

Endereço: Rua Fidelis, 120 B, em frente ao campo de futebol do Fidelis

Período: 30 de maio a 03 de junho

Horário: 8h30 às 12h e 14h às 16h

Foto: Divulgação