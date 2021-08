Na Band, Faustão terá programa diário na faixa de horário do JN

A emissora Band confirmou a estreia do apresentador Faustão para janeiro de 2022, em atração que irá ao ar de segunda a sexta, das 20h30 às 22h. O programa disputará audiência com o Jornal Nacional, da Rede Globo.

A gravação será realizada nos estúdios da Band, no Morumbi, em São Paulo, que será completamente reformado. Com 1.200 metros quadrados, o maior dos estúdios será destinado exclusivamente ao programa de Fausto Silva.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal R7, a atração terá direção de Cris Gomes, cuja equipe, conta com José Armando Vannucci, Renato Moreira e Leonor Corrêa, que já estão trabalhando na produção do programa.

A equipe também tem como contratadas as repórteres, Jaqueline Ciocci, Daiane de Paula e Júlia Gama, segunda colocada no Miss Universo.

Fonte: Pleno News