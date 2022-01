Na Band, plateia de Faustão ganha de liquidificador a pernil

No novo programa, o apresentador é bem generoso com as pessoas que irão assistir a atração ao vivo

A plateia do novo programa do Faustão, na Band, está se dando bem com a generosidade do apresentador. Ainda no clima de Natal, as pessoas que assistem a atração ao vivo não saem de mãos abanando e ganham presentes inusitados que vão de eletrodomésticos a alimentos.

De acordo com o Notícias da TV, uma das participantes levou para sua casa um liquidificador, uma peça de pernil e um panetone. Alguns chegam a ganhar panetone italiano de três quilos. Um produtor da nova atração afirmou que a Globo proibia a distribuição de brindes. “Agora que está na Band, Faustão retomou isso e entrega os produtos como uma grande brincadeira”, contou.

O auditório da atração tem capacidade para 450 pessoas, mas devido à crise sanitária o número está reduzido a 170 pessoas por programa. A estreia, no próximo dia 17, contará com a presença de importantes nomes do samba como Zeca Pagodinho, Alcione e Paulinho da Viola.

Fonte metropoles.com