Na Bienal, Xuxa Meneghel diz que não voltará para a TV aberta

Nesta quarta-feira (10), Xuxa esteve na Bienal do Livro de São Paulo e disse que não pretende voltar para a TV aberta. Ela disse que está gostando da liberdade de não ter compromisso com uma emissora.

As declarações da loira foram dadas após a pergunta de um fã, na Arena Cultural do evento.

– Eu acho que está bem legal assim. Pela primeira vez estou podendo fazer um monte de coisa em um monte de lugares sem precisar de permissão – falou.

Também na Bienal, Xuxa lançou o livro Mimi – A vaquinha que não queria virar comida e participou de uma sessão de autógrafos.

Ela revelou ainda que iniciará um projeto da Disney com Angélica.

– Terminando aqui estou indo para o Acre. Vou ficar dez dias. Depois vou ficar mais um mês e meio em São Paulo onde eu vou começar um projeto da Disney chamado Tarã. Vou gravar com a Angélica. Ia ser eu, ela e a Eliana, mas a Eliana não pode. Depois disso eu ainda tenho um filme para fazer com a Thalita Rebouças. Depois ainda tem o Xuxa Experience aqui em São Paulo em novembro, o navio – contou.

– Se entrasse um contrato de TV aberta, eu não poderia fazer nada disso. A minha ideia é fazer cada vez mais. Tem o documentário do Globoplay que vai sair, tem o filme Rainha que também vai ser da Globoplay. São muitas coisas para sair. Se eu assino um contrato, eu não posso mais – afirmou.

Fonte: Pleno News

As informações são do Splash, do UOL.