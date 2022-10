Na boa com a vida

O senador Zequinha Marinho e o ex-senador Mário Couto estava muito à vontade no templo da Assembleia de Deus onde dona Michelle Bolsonaro e Damares Alves realizaram um encontro com as mulheres paraenses. Da comitiva faziam parte deputadas de vários estados, que vieram prestigiar as mulheres paraenses e encorajá-las na caminhada por um Brasil democrático, feliz, sem drogas e a favor da vida e da democracia.