Na capital, Polícia Civil garante emissão de RG para candidatos ao Enem 2022

A Polícia Civil do Pará deu continuidade, neste sábado (12), à ação de emissão de carteiras de identidade para candidatos que vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Centenas de pessoas compareceram aos postos de atendimento destinados à ação, na Região Metropolitana de Belém, e garantiram a emissão do novo RG, documento fundamental para a realização das provas do exame, que começam neste domingo (13).

O estudante Alex Luis da Silva compareceu ao posto de identificação localizado no bairro de São Brás, em Belém, e pode obter uma nova via do documento. Ele destacou a importância da ação. “Aqui podemos ver muitos jovens que não têm essa carteira de identidade, que é essencial, já que sem ela nós não podemos fazer nada. Recentemente eu perdi o meu RG e estou muito feliz porque agora consegui tirar um novo, de forma bem rápida” destacou.

A ação de emissão de RG para candidatos do Enem promovida pela Polícia Civil ocorreu neste sábado (12) e no dia 5 de novembro em três postos de identificação, localizados em Belém, no bairro de São Brás e no distrito de Icoaraci, e no município de Ananindeua. Ao todo, foram disponibilizados cerca de mil atendimentos aos candidatos.

De acordo com o papiloscopista Jorge Almeida, titular da Diretoria de Identificação da Polícia Civil, apesar do fim da ação, candidatos que por algum motivo vierem a perder seus RGs no intervalo entre a primeira e a segunda prova do exame, marcada para o próximo domingo (20), podem procurar os postos de identificação munidos do cartão de inscrição no Enem para darem entrada no novo documento. “Vamos trabalhar para garantir que nenhum candidato perca a prova por falta de carteira de identidade” destacou.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom PCPA