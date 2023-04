Na China, governador do Pará visita fábrica de veículos com energia limpa

Integrante da comitiva presidencial em visita oficial à China, maior parceiro comercial do Brasil, o governador do Pará, Helder Barbalho, esteve nesta quarta-feira (12), na cidade de Sherzen, a convite da empresa BYD para conhecer as atividades corporativas do grupo. A BYD é a primeira e única empresa do mundo a fornecer soluções completas de veículos de energia renovável.

“Tive a oportunidade de receber o convite, a partir de Belém, podendo ser sede da COP 30, buscar alternativas de veículos com energia limpa. É o Pará buscando investimentos e parcerias para fortalecer o nosso Estado e o nosso país”, destacou Helder Barbalho, recebido por Stella K. L, vice-presidente executivo da BYD.

O governador do Pará teve a oportunidade de conhecer sobre as iniciativas que estão sendo desenvolvidas pela BYD, com o intuito de impulsionar a eletrificação e o uso de energia limpa no Brasil. Helder Barbalho recebeu o convite para visitar a fábrica quando ainda estava em Belém, cidade que concorre para ser a sede da COP 30, em 2025.

“É algo fundamental para a nossa realidade. A construção para preparar Belém para a COP 30, mostrando ser possível o uso de energia limpa na agenda da sustentabilidade, e claro, olhando para a população, que precisa de um transporte público de qualidade”, declarou o chefe do executivo estadual.

A fábrica concentra as atividades corporativas do grupo e unidades fabris de seus principais segmentos de atuação: eletrônica, automotiva, energia renovável e ferroviária.

A matriz da BYD fica na província meridional de Guangdong, fazendo fronteira com Hong Kong ao sul. Foi nesta cidade com forte economia, que a empresa implantou a primeira fábrica em 1995. Atualmente, ela é capaz de produzir mais de 10 mil veículos elétricos por mês. A unidade chinesa fabrica equipamentos de última geração que utilizam processos de reciclagem de materiais, é uma das linhas de produção mais limpas e ecológicas do mundo.

No Brasil, a BYD abriu sua primeira fábrica em Campinas, interior de São Paulo, em 2015. A empresa emprega cerca de 800 colaboradores, diretos e indiretos, apenas no país.

Depois da visita, Helder Barbalho seguiu para Xangai, onde se integrou à comitiva do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. Nesta viagem, mais de 20 acordos bilaterais serão fechados com o governo chinês, principal parceiro comercial do Brasil, desde o ano de 2009.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação