Na cobertura de diversas áreas hospitalares, Santa Casa mostra que é mais que uma maternidade

Alícia Pereira é madrinha do mais novo remista nascido na Santa CasaFoto: Divulgação“Se eu não tiver outro filho, no mínimo vou indicar aqui como lugar especial para se parir”, conta a mãe, a auxiliar de saúde bucal Raquel Aragão, 23 anos, moradora do bairro do Una, em Belém. Vivendo a primeira gestação da vida, ela tinha muito medo da dor do parto normal, mas foi surpreendida com o tratamento humanizado do serviço de PPP (Pré-parto, parto e Pós-parto).

Acompanhada da madrinha do bebê, a melhor amiga Alícia Pereira, 23, atendente de padaria, Raquel já amamentava com toda a facilidade.

“Aqui estamos nos sentindo muito confiantes, muito seguras”, conta Alícia, torcedora emocionada de futebol e responsável pela já determinada predileção do afilhado.

Dia do Hospital

Sexto hospital mais antigo do Brasil em atividade e maior maternidade pública da região Norte, com uma média de 700 partos por mês e atualmente com 486 leitos ativos para diversas especialidades, a Santa Casa, 100% SUS, é porta aberta para obstetrícia e referência para casos de média e alta complexidades não só da área, como também para neonatologia.

Além disso, tem funcionado, também, como unidade de retaguarda do Governo do Estado no enfrentamento da pandemia do coronavírus.

Raquel Aragão, 23, moradora do bairro do Una, em Belém, recebe cuidados junto com o filhoFoto: DivulgaçãoEntre remistas e bicolores, belenenses e naturais dos outros 144 municípios do Pará, a história de Thiago se soma a uma história institucional de 371 anos.

Nesta sexta-feira (2), Dia Nacional do Hospital, está previsto o nascimento de cerca de 20 pessoas, pela estatística de 2021.

“O nosso grande foco é o atendimento materno-infantil, porta aberta para obstetrícia Sempre temos vagas e atendemos todos os usuários que nos procuram. Comprometemo-nos com o desafio de atuar na prevenção de superlotação, pela garantia de giro de leitos adequados e dinâmica da rede geral de saúde, pela [Sespa] Secretaria de Saúde Pública e diversos outros órgãos”, anuncia o presidente da Santa Casa, Bruno Carmona.

O gestor reforça que a Santa Casa é mais do que uma maternidade e, ainda, um Hospital-Escola, com pesquisa e extensão: é um hospital geral, que cobre diversas áreas.

“Temos a terapia renal substitutiva para crianças renais crônicas, com atendimento de ponta a ponta; o Grupo do Fígado, cirurgias plásticas reparadoras, entre outras”, exemplifica.

Realização

O comerciante Benedito Portilho, falecido em 2007, pai da jornalista Paula Portilho, 46, apontava com orgulho o Hospital toda vez em que passavam pela frente: “Foi aqui que você nasceu”.

Paula PortilhoFoto: DivulgaçãoPaula costuma se definir como “filha da minha família e filha do bairro do Umarizal porque nasci na Santa Casa, a dois quarteirões da casa da minha avó paterna, onde morei até os 37 anos. Quando me mudei, continuei no bairro. É uma satisfação saber que faço parte da história de uma instituição tão importante”, conclui.

A funcionária mais antiga em atividade, a assistente de administração Virgínia Oliveira, de “60 e poucos anos”, brinca, lotada na Farmácia Central, diz que a Santa Casa é “um segundo lar”.

“É meu primeiro emprego – e dele tirei sempre o meu sustento. Sempre vesti a camisa da Santa Casa; sempre trabalhei com dedicação, respeito e responsabilidade. Os pacientes são prioridade”, resume.

Números

Com uma infraestrutura de 49.000 m², que compreende dois prédios (Centenário e Almir Gabriel), nos quais trabalham em torno de 3,5 mil servidores e colaboradores, a Santa Casa nunca pára de funcionar.

Em 2020, foram arrecadados mais de 2 mil litros e 500 litros de leite humano doado, para o consumo de bebês prematuros e de baixo peso internados na Neonatologia do hospital.

Ano passado, ainda, houve mais de 55 mil atendimentos ambulatoriais e quase 4 mil procedimentos cirúrgicos, além de 670.242 exames laboratoriais.

Na área de Diagnóstico por Imagens e Endoscopia, foram feitos 76.792 exames, entre os quais raio-X, tomografia, ultrassonografia, ecocardiograma, ressonância e endoscopia.