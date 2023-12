Na COP 28, governador do Pará afirma que sucesso ambiental na Amazônia passa pela agenda social 

Neste sábado (02), dentro de sua agenda de compromissos oficiais na 28ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP28), em Dubai, o governador paraense e presidente do Consórcio Amazônia Legal, Helder Barbalho, participou do painel “Uma estratégia para a Amazônia sem pobreza e sustentável”.

Promovido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), o painel debateu o tema com diferentes atores do setor público, privado e da sociedade civil. Nele, o governador Helder Barbalho destacou que, para termos uma Amazônia sustentável e sem pobreza, são necessários avanços em políticas públicas voltadas à sociedade.

“Precisamos ter clareza de que só teremos sucesso na agenda ambiental se tivermos capacidade de construir uma agenda social e econômica. Esse painel fala muito quando diz sobre a Amazônia sem pobreza e sustentável. Espero que possamos tirar do papel tudo aquilo que está sendo pensado, sonhado e discutido, com apoio da Apex, através do Banco da Amazônia, dos governos estaduais e do Congresso Nacional”, disse o governador.

Ainda conforme o governador paraense, só será possível ter efetividade e eficácia na estratégia se houver conciliação entre sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade social.

“Vivemos no maior bioma de floresta tropical do mundo com mais de 29 milhões de pessoas, infelizmente, ainda vivendo à margem de acesso a serviços necessários que garantam qualidade de vida. São eles, povos indígenas, povos quilombolas, da cidade, ribeirinhos e as comunidades extrativas. Portanto, esse mosaico de gente que vive na floresta, é o nosso grande desafio. Precisamos oferecer sustentabilidade econômica para todas essas vocações da região, assim como construir vocações para hoje e para o amanhã”, analisou Helder Barbalho em sua conclusão.

Também participaram do painel a liderança indígena dos povos Suruí de Rondônia e ativista do movimento da juventude indígena, Txai Suruí; o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, o presidente do Banco da Amazônia, Luiz Cláudio Lessa, e da ex-ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira. A ApexBrasil atua para promover produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira.

