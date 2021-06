Na hora do culto, ladrão deixa igreja no escuro, em Abaetetuba

Imagine a cena: você está na igreja e, de repente, a luz apaga só no local do culto. Certamente muitos vão achar que se trata de forças malignas atuando contra o lugar de oração, mas os irmãos – como popularmente são conhecidos os adeptos de igrejas evangélicas – foram investigar melhor o que se passava e descobriram que o apagão não tinha nada a ver com forças espirituais.

Eles flagraram um homem, identificado como Fábio Alcântara Cardoso, roubando a fiação elétrica da Igreja Evangélica, em Abaetetuba. O ladrão chegou a enfrentar os irmãos com uma faca, mas acabou sendo capturado até ser entregue para polícia.

O acusado seria eletricista e não seria a primeira vez que ele pratica esse tipo de crime. Toda fiação roubada foi recuperada.

A Polícia Civil em Abaetetuba disse que o acusado foi autuado pela prática de roubo e está à disposição da justiça. Resta saber se na justiça dos homens ele sofrerá punição, porque na divina, deve ser com juros. (Do Ver-o-Fato, com informações e fotos de Exortação Notícias e Moju News)