Na lei do ex, Josué Teixeira desafia o poderio do Remo no primeiro clássico do Parazão

A Tuna quer quebrar o tabu de mais de meio século diante do Clube do Remo, no primeiro clássico do Banparazão de 2023. O RE-TU, como é denominado, acontece amanhã, domingo 05, no Estádio Francisco Vasques, o Souza, às 10h, onde a Lusa obteve sua última vitória sobre o rival no ano de 1965, pelo placar de 1 a 0. O clássico, válido pela sexta rodada do Campeonato Paraense de Futebol – Parazão 2023.



O clássico está cercado por enorme expectativa, sobretudo pelo lado dos tunantes que jogam uma cartada decisiva.



O time comandado por Josué Teixeira não vem cumprindo jornada agradável aos olhos do torcedor tunante. Em quatro jogos no campeonato venceu apenas um. Além disso, soma-se uma eliminação precoce na Copa do Brasil dentro dos seus domínios. A situação no Banparazão não chega ser desesperadora, no entanto, é preocupante sob o ponto de vista da cartolagem e também da legião cruz-maltina.

“O jogo com o Remo é importante, já que uma vitória nos aproxima da classificação antecipada para a próxima fase do campeonato. Esperamos contar com apoio da torcida para avançar no Banparazão”, adiantou Josué Teixeira. Ele comandou o Clube do Remo no ano de 2017.



O Clube do Remo entra em campo com ares de franco favorito em contingência a excepcional campanha nas competições ora em disputa. Está com 100% de aproveitamento no Campeonato Estadual, assim também na Copa do Brasil e na Copa Verde.



Mesmo em se tratando de um clássico regional e com defesa da invencibilidade, o Clube do Remo deve jogar contra a Tuna com uma equipe mesclada entre titulares.



Os azulinos têm no dia 8 compromisso pela Copa do Brasil frente ao São Luiz-RS, no Baenão. É jogo que vale polpuda premiação da CBF e o técnico Marcelo Cabo quer ter os titulares inteiros no confronto com os gaúchos.



Os laterais Raí e Lucas Mendes estão fora do jogo. Ambos cumprem suspensão automática. O primeiro por cartões amarelos (3), o segundo pela expulsão diante do Cametá. O atacante Muriqui segue em recuperação da lesão na coxa.



Ficha Técnica

Tuna Luso x Clube do Remo

Campeonato Paraense – Banparazão/2023- 6ª Rodada

Local: Francisco Vasques [Souza]

Hora: 10h

Árbitro: Andrey da Silva e Silva

Assistentes: Luiz Diego Lopes e Leory Rodrigues Pereira.

Tuna Luso

Jader; David (Bruno), Dedé, Igor Trindade (Felipe Almeida) e Garagau; Felipe Recife, Alisson, Lineker e Wallacer; Welthon e Balotelli (Sílvio)

Técnico – Josué Teixeira

Clube do Remo

Vinícius (Zé Carlos); Pingo (Rony), Ícaro, Diego Guerra (Diego Ivo) e Leonan; Richard Franco, Anderson Uchôa, Pablo Roberto, Soares (Pedro Vitor); Diego Tavares e Fabinho

Técnico- Marcelo Cabo

Imagens: Ascom Remo/TLB