Na Marcha para Jesus, Yudi profetiza sobre Priscilla e Whindersson

Yudi Tamashiro foi um dos artistas da música gospel a pisar no grande palco da Marcha para Jesus, que mobilizou milhares de fiéis neste sábado (9), no centro de São Paulo. Após cantar a música Certo Pelo Certo, o cantor falou sobre sua vida com Deus, seu casamento e profetizou sobre Priscilla Alcântara e Whindersson Nunes.

Yudi relembrou uma edição do Marcha de anos atrás, quando ele era criança, e compareceu com Priscilla Alcântara, sua parceira de trabalho na época, que subiu ao palco sozinha.

– Eu não quis subir no palco, mas o mundo dá voltas. E hoje, não só o que sai da minha boca, mas a minha casa serve ao Senhor […] Eu não vivo do meio gospel, não vivo da política, eu vivo de Cristo – exclamou.

Yudi prosseguiu falando sobre as críticas que recebera ao casar-se com Mila, ex-cantora de brega funk.

– Hoje eu tenho orgulho porque ela largou o funk e canta para Deus – disse o artista que, emocionado, recebeu a esposa no palco cantando Porque Ele Vive.

