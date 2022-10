Na próxima semana oito ararajubas serão soltos no Parque do Utinga

Na próxima terça-feira (25) o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio) realizará a soltura de mais oito ararajubas (Guarauba guarouba) no Parque Estadual do Utinga “Camilo Vianna”, em Belém. A ação será às 08h30.

A ação faz parte da segunda soltura da II Etapa do projeto de “Reintrodução e Monitoramento das Ararajubas em Unidades de Conservação (UCs) da Região Metropolitana de Belém (RMB)”, realizado em parceria com a Fundação Lymington, sediada em Juquitiba/ São Paulo.

No total 38 aves já foram reintroduzidas no habitat natural, por meio da iniciativa de conservação e proteção da espécie, considerada em extinção há mais de 60 anos na região metropolitana de Belém. As primeiras aves do projeto chegaram ao viveiro do parque em agosto de 2017, e após período de aclimatação foram soltas.

Entre 2018 e 2019 ocorreu a primeira etapa do projeto, com três ações, somando 28 aves reintroduzidas na natureza. Já a segunda etapa iniciou em 25 de janeiro com a soltura de cinco casais da espécie.

A iniciativa tem como objetivo à conservação e proteção dessa espécie ameaçada de extinção, segundo a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas, da União Internacional pela Conservação da Natureza (IUCN), do Ministério de Meio Ambiente e a Resolução Coema n° 54.

A ararajuba (Guaruba guarouba) pertence à família dos psitacídeos, endêmica do norte do brasil. A espécie mede cerca de 35 cm de comprimento e apresenta as cores da bandeira do Brasil, com o corpo todo em plumagem amarela e a ponta das asas verde.

De acordo com o diretor de Gestão da Biodiversidade (DGBio/IDEFLOR-BIO), Crisomar Lobato, as ararajubas que serão soltas na próxima semana foram criadas pela Fundação Lymington e chegaram em Belém no 1° semestre de 2022, onde foram colocadas em viveiro no Parque Estadual do Utinga para aclimatação e adaptação, sendo treinadas por biólogos em voos para ganho de musculatura, defesa dos predadores, e alimentação com frutos e sementes da região, como açaí e o muruci.

Foto Reprodução Ilustração: Benny Mazur/Flickr