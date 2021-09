Na Santa Casa, tecnologia inovadora salva recém-nascidos de lesões neurológicas

Izabelly Sofia Medeiros, de 2 anos e 7 meses, veio ao mundo em um parto complicado. Depois de quase uma gestação inteira considerada saudável, com pré-natal no posto de saúde do bairro do Satélite, em Belém, no nono mês, a mãe, a dona-de-casa Paloma Santos, 26 anos, repentinamente apresentou perda de líquido amniótico.

Atendida na urgência obstétrica da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP), foi submetida a uma cesariana de emergência. O bebê precisou ser reanimado e encaminhado para um tratamento inovador: de hipotermia neuroprotetora terapêutica.

Dentro de um equipamento semelhante a uma incubadora, Isabelly passou três dias sob rebaixamento extremo de temperatura. O objetivo era evitar ao máximo possível que, por causa dos momentos sem oxigenação no cérebro, a criança manifestasse sequelas neurológicas, como baixa visão, epilepsia, limitações motoras e deficiência intelectual.

“Até hoje é difícil de falar porque me lembro da minha filha com tubos e um monte de aparelho. Um neném tão pequenininho. Poder vê-la correndo, falando, brincando, sem qualquer resquício daqueles momentos ruins, é uma felicidade que preenche minha alma”, balbucia o pai, o bombeiro hidráulico Joel Medeiros, 41 anos.

Depois do protocolo de hipotermia, foram, ainda, 14 dias na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e mais sete de enfermaria.

Resgatada de um estado considerado gravíssimo, que incluiu três paradas cardiorrespiratórias e insuficiência renal, Izabelly hoje é uma criança 100% saudável: “um milagre, uma benção, super sapeca, corajosa e elétrica”, resume a mãe.

A família continua sob acompanhamento ambulatorial da equipe especializada da Santa Casa.

Hipotermia Neuroprotetora

Iniciado na Santa Casa em 2019, o protocolo de proteção cerebral de anoxiados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é único na rede pública do Pará. Atualmente, são três leitos que podem receber tanto bebês recém-nascidos no próprio Hospital, quanto pacientes encaminhados de qualquer município do estado, via regulação da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

No cumprimento de fases de indução, manutenção e reaquecimento, a terapia consiste no resfriamento corporal, até 33.5 graus celsius, do corpo todo de recém-nascidos. É preciso que essas crianças sejam de idade mínima de 35 semanas e tempo de nascimento de até seis horas – com extensão até 12 horas, em situações excepcionais até 16 horas, ao que se denomina “janela terapêutica”.

Os pacientes têm indicação quando se estabelecem em situação do que a medicina chama de Encefalopatia Hipóxica-Isquêmica (EHI). Na prática, a condição decorre de um evento de asfixia pré-parto ou na hora do parto, momento com falta de oxigenação nas células, um quadro precedente de paralisia cerebral e de outros efeitos colaterais que acabam irreversíveis no campo dos neurônios e de outros órgãos.

As complicações perinatais podem ser associadas a quadros como hipertensão da mãe ou deslocamento da placenta, porém, muitas vezes são repercussão de causas sem controle, por mais que o pré-natal tenha sido bem realizado e a gestante tenha se preparado.

A partir de critérios de eleição como gasometria arterial e histórico clínico, o protocolo deve ser aplicado dentro do prazo de “janela terapêutica” depois do nascimento, por três dias seguidos, em média, em um equipamento similar a uma incubadora. Como o cérebro de recém-nascidos possui uma plasticidade diferenciada, o rebaixamento da temperatura recupera a estrutura, com respostas que costumam ser excelentes.

Na Santa Casa já foram tratadas mais de 50 crianças, que ainda são acompanhadas em rito ambulatorial. Mais de 80% recuperaram-se livres de qualquer sequela.

Dados

Quando um recém-nascido está sob o protocolo, os dados alimentam, em nível simultâneo, a rede internacional Protegendo Cérebros, Salvando Futuros (PCSF), cuja Central de Vigilância e Inteligência (CVI) ajuda a monitorar a evolução encefalográfica de cada paciente.

“Da nossa ótica hospitalar e humanitária, refletimos que tal intervenção não salva só a vida do paciente, mas da família inteira, porque, sem o tratamento pontual, é quase certo que esses pacientes evoluiriam com graves sequelas neurológicas, muitas incapacitantes e ao ponto de invalidez”, destaca a gerente geral de neonatologia da Santa Casa, a pediatra neonatologista Salma Saráty, mestra e doutora em Ciências Aplicadas à Pediatria.

Idealizadora da efetivação do tratamento de hiportermia na Santa Casa e responsável geral pelo serviço, a médica explica que existe todo um controle para que os bebês não sofram ou sintam dor ao longo da exposição ao frio.

“Aplicamos medicamentos, como anticonvulsivantes, com racionalidade e os pacientes se mantêm sob supervisão em tempo integral, de plantão, em alerta a eventualidades. Observamos com rigor variáveis como frequência respiratória e ritmo cardíaco”, pontua.

De acordo com a World Health Organization (WHO), 700 mil a mais de 1 milhão de crianças/ano são afetadas em todo o mundo, a maior parte comc omprometimento do desenvolvimento: 25% dos recém-nascidos sobreviventes apresentam sequelas neurológicas em longo prazo. Dentre os recém-nascidos com EHI grave, apenas 40% sobrevivem, a maioria com alguma deficiência física, mental ou as duas juntas.

Segurança e Confiança

Quando a dona-de-casa Selma Cristina Paixão, 39 anos, entrou no trabalho de parto da terceira filha, Eloá Vitória, hoje com dois anos, a mãe já acumulava algumas intercorrências gestacionais, como pressão arterial oscilante, anemia e inchaço significante nas mãos e nas pernas.

A família mora no Km 43 da rodovia PA-140, no entorno da Vila Santa Rosa de Lima, no município de Vigia, na região do Salgado.

Mediante “mexidas diferentes” no útero, Selma e o marido, o eletricista Elton Roberto Barros, 37 anos, ficaram assustados, procuraram atendimento e foram encaminhados pela Prefeitura para a Santa Casa, na capital Belém, sob o motivo de sofrimento fetal.

“Em toda aquela emergência, ela acabou nascendo roxa e sem ar”, lamenta Selma.

O bebê se beneficiou do tratamento de hipotermia e seguiu internado por mais 15 dias na UTI e mais sete dias na Enfermaria.

“Agradecemos muito a Deus, à Santa Casa, à Dra. Salma, porque agora está tudo excelente. Nossa menininha é demais alegre: fala, corre, brinca”, comemora a mãe.

Segundo a médica Salma Saráty, crianças nas quais ainda restem sequela mesmo depois da Hipotermia podem obter vantagens com intervenções multidisciplinares continuadas, como fisioterapia e fonoaudiologia.

“Quando não se elimina o risco de sequela, conquistamos uma minimização considerável, fora que algumas dessas sequelas podem ser revertidas, desde que com a abordagem adequada”, argumenta.

Nascer e Renascer

Para a comerciária Selma Jaíne Marinho, 26 anos, natural de Óbidos, no Baixo Amazonas, mas moradora de Belém há quase uma década, o filho único Nicolas Daniel, “renasceu assim que nasceu”, no dia 29 de julho deste ano: “Quando os médicos conseguiram tirá-lo, eu já estava exausta; vinha de horas de espera em outro hospital. Ele não chorou e nem se mexeu. Minha mãe tentou evitar que eu percebesse, mas consegui enxergar as manobras de ressuscitação”, angustia-se. A acompanhante no parto era a mãe dela, a funcionária pública Maria Selma Barros, 56 anos.

Atendida na Emergência Obstétrica da Santa Casa com diagnóstico de hipertensão (eclâmpsia) e sangramento, Selma Jaíne enfrentou uma cesariana de imediato. Tanto o bebê como a puérpera precisaram ser internados na UTI.

A possibilidade de Hipotermia foi apresentada ao pai da criança, o bombeiro civil Vicente Ferreira Júnior, 34 anos. Selma Jaíne teve alta em sete dias e Nicolas, em 11.

O tratamento deu certo. Nicolas está se aproximando de um mês e meio de vida sem nenhuma intercorrência: “É gordinho, animado, reage a tudo o que a gente faz e fala. É um tesouro”, conta a mãe.

A família mantém acompanhamento na Neonatologia da Santa Casa, com consulta uma vez por mês e exames periódicos.

“É uma tecnologia de ponta disponível no SUS, que envolve ferramentas e capacitação únicas, como marcadores e monitoramento rígido. Pode parecer assustador e desconfortável pensar no frio, mas o resultado não é garantido, mas é demais esperançoso: pode evitar sequelas, pode evitar a morte”, conclui a médica Salma Saraty.

Texto: Aline Miranda (santa), Ana Cristina Campos (Hemopa) e Laís Menezes (Sespa)

Por Luana Laboissiere (SECOM)

Fonte: Agência Pará