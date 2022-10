Na semana do Círio, imagem de Nossa Senhora de Nazaré visita o Hospital Regional de Marabá

Iniciativa partiu da Pastoral da Saúde da unidade, e percorreu corredores, ambulatórios e leitos do hospital, referência para 22 municípios

Em alusão à 230ª edição do Círio de Nazaré, neste final de semana, pacientes e profissionais do Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), receberam, nesta quinta-feira (6), a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré da Diocese de Marabá.

A iniciativa realizada pela Pastoral da Saúde da unidade, que pertence ao Governo do Pará e é gerenciada pela Pró-Saúde, percorreu corredores, ambulatórios e leitos do hospital , que é referência para mais de um milhão de pessoas de 22 municípios no interior.



De Marabá, o aposentado Antônio Josimar Alves, 66 anos, está internado há quatro dias para se recuperar de um procedimento cirúrgico e não conteve a emoção durante a visita da imagem de Nossa Senhora.



“Sou devoto da Rainha da Amazônia, estava pensando nela, porque lembrei que domingo é Círio, e ela surge aqui no meu quarto para me abençoar. Não esperava essa visita ilustre, fiquei muito emocionado, foi um dia maravilhoso”, conta emocionado.



Arthur David, de apenas seis anos, da cidade de Nova Ipixuna, se recupera de um procedimento cirúrgico na clínica pediátrica. Ele estava empolgado com a visita da padroeira dos paraenses e fez questão de participar do momento religioso.

“Ela é muito bonita, já tinha visto imagens na internet, mais pessoalmente e bem melhor. Tirei várias fotos e quando chegar em casa vou mostrar para todo mundo”, declara o menino com animação.



“Há dois anos, devido à pandemia, o Círio não é realizado. Este ano, a celebração voltou com toda força e muitos vão aproveitar o momento para renovar a fé”, afirma Flavia Fernandes, analista de Humanização do Regional.



Assistência Religiosa



A Pastoral da Saúde do Hospital Regional do Sudeste do Pará oferece atendimento espiritual, por meio de visitas religiosas realizadas semanalmente na unidade, garantindo, por meio de agendamento prévio, a entrada de líderes religiosos.



Fonte: Ascom/HRSP