Na semana do Círio pontos turísticos de Belém terão horários especiais

Para atender os turistas que provavelmente estarão na cidade para prestigiar o Círio de Nazaré 2021, alguns pontos turísticos da cidade vão abrir em dias que não fazem parte do seu funcionamento normal, na semana do Círio o mangal das garças, que normalmente funciona de terça a domingo, vai estar aberto na segunda dia 11, das 8h ás 18h.

Já o parque do Utinga, que so funciona de quarta a domingo, irá abrir uma exceção no feriado da terça-feira, 12 de outubro, no horário das 6h às 17h. A estação das docas mantém o seu horário de funcionamento normal.

Veja abaixo os horários de funcionamento no período do Círio 2021:

Parque Zoobotânico Mangal das Garças

09/10 – sábado – 8h às 18h

10/10 – domingo do Círio – 8h às 18h

11/10 – segunda – 8h às 18h *aberto excepcionalmente

12/10 – terça – 8h às 18h

Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna

09/10 – sábado – 6h às 17h

10/10 – domingo do Círio – 6h às 17h

11/10 – segunda – 6h às 17h

12/10 – terça – 6h às 17h *aberto excepcionalmente

Estação das Docas

09/10 – sábado – 10h às 02h

10/10 – domingo do Círio – 09h às 0h

11/10 – segunda – 10h às 0h

12/10 – terça – 10h às 0h