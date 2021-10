Na Semana do Livro e da Biblioteca vai ser realizado doação de livros

O dia Nacional Do Livro é comemorado dia 29 de outubro em alusão a este dia, a Imprensa Oficial Do Estado vai arrecadar por meio do projeto Portal do Conhecimento, livros da campanha “ Doe livros, doe conhecimento”, a ação vai ser realizada no hall de entrada da Biblioteca Central (BC), da Universidade Federal do Pará (UFPA).



A ação faz parte da programação da Semana do Livro e da Biblioteca, a abertura do evento foi na terça-feira (26) e vai prosseguir até sexta-feira (29) no horário de funcionamento da biblioteca Central.



A programação vai contar com a exposição “ Legados Eternos”, exposição “170 anos do nascimento de Orville Adelbert Derby, o pai da Geologia do Brasil”, também terá ponto de arrecadação do Projeto Portal do Conhecimento (Ioepa), campanha suspensão solidaria, bate papo filosófico online, e treinamento do Portal de Periódicos da CAPES.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira