Na TV Globo, Bolsonaro diz que acabou com a mamata da Globo

Na quinta-feira (29), durante o último debate eleitoral entre os candidatos à Presidência, o candidato Jair Bolsonaro (PL) foi questionado pelo candidato padre Kelmon(PTB) sobre os feitos de seu governo e sua preocupação com um possível futuro do país com a esquerda no poder.

Bolsonaro concordou e lembrou dos antigos governos do PT.

– O que está em jogo é o futuro de uma nação. Não podemos voltar ao que era antes, uma cleptocracia – apontou.

Bolsonaro então seguiu criticando o rival, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

– Não podemos continuar no país da roubalheira. O governo que nos antecedeu não tinha qualquer compromisso com a família brasileira. É um governo que quis impor uma agenda de ideologia de gênero – ressaltou.

Por fim, o presidente ainda aproveitou para alfinetar a Globo.

– Eu acabei com a mamata. E a Rede Globo foi uma que eu acabei com a mamata – destacou.

Após as declarações, Bolsonaro e Lula alternaram direitos de resposta.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução/TV Globo