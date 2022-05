Na Ucrânia, Angelina Jolie é levada às pressas para bunker

Angelina Jolie foi obrigada a refugiar-se num bunker na Ucrânia depois do alerta de ataque aéreo na cidade de Lviv. Após ser flagrada em um café na cidade ucraniana, as imagens que circulam nas redes sociais mostram a artista em uma situação mais tensa.

Em um vídeo, ela aprece cercada por sua equipe caminhando rapidamente em direção ao abrigo antiaéreo. Outras pessoas também aparecem buscando refúgio.

Também é possível ouvir o alarme que soa na cidade avisando sobre um ataque iminente. A pessoa que está filmando pergunta para Jolie se ela está com medo, no que ela responde: “Não, não. Estou bem”.

Embora a atriz seja embaixadora do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), a agência Unian afirma que esta viagem foi feita de forma pessoal.

Na cidade de Lviv, Jolie visitou um centro médico onde crianças feridas por um ataque russo com mísseis em Kramatorsk estão sendo tratadas e falou com voluntários e evacuados, segundo anunciou no Facebook o chefe do governo regional de Lviv, Maxim Kozitsky.

