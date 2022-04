Na Uepa, cursos de especialização e mestrado na área de saúde recebem inscrições

Inscrições devem ser feitas on-line e seguem até o próximo dia 26

A especialização em Saúde Coletiva ofertado pela Universidade do Estado do Pará (Uepa), ofertada em convênio com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Pará (COSEMS) recebe inscrições até o próximo dia 26, exclusivamente pelo e-mail: pscosems@uepa.br.

O curso de especialização será gratuito e disponibiliza 50 vagas, somente para servidores efetivos das Secretarias Municipais de Saúde ou secretários municipais de saúde, de 77 municípios paraenses que fazem parte das macrorregiões de saúde I e II, conforme detalhados no anexo II do edital.

Os candidatos a essa seleção podem ter diploma de graduação em diversas áreas e o processo seletivo dos candidatos ocorrerá através de análise curricular e da carta de intenção. De acordo com o cronograma, o resultado está previsto para o dia 17 de maio, no site da Uepa.

Já para o curso de Mestrado Profissional Ensino em Saúde na Amazônia, do Programa de Pós-Graduação Ensino em Saúde na Amazônia (PPGESA), as inscrições são feitas exclusivamente de forma on-line, e seguem abertas até o dia 19 de maio. São ofertadas 15 vagas para candidatos com diploma de curso de graduação na área da saúde, profissionais com vínculo atual em atividades de saúde ou com processos pedagógicos formais tais como professor de cursos de graduação em saúde, supervisor ou preceptor na área da saúde, profissionais que comprovem vínculo empregatício de no mínimo cinco anos, em atividades pedagógicas graduação em saúde como professor, preceptor ou tutor.

O curso de Mestrado Profissional do Programa de Pós-graduação Ensino em Saúde na Amazônia (PPGESA) está estruturado na área de concentração Integração Universidade e Serviços de Saúde e duas linhas de pesquisa: Gestão e Planejamento em Ensino na Saúde na Amazônia, e Fundamentos e Metodologias em Ensino na Saúde na Amazônia. As informações detalhadas sobre as fases de seleção e o quadro de orientadores, podem ser conferidas no edital.

Texto: Messias Azevedo/Ascom Uepa

Por Governo do Pará (SECOM)