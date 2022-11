Na UsiPaz Icuí-Guajará, concluintes do ‘Geração Digital’ recebem certificados

Profissionais e alunos dedicados e uma oportunidade que muda futuro. Esse é o balanço sobre a conclusão da primeira turma do projeto ‘Geração Digital’ que certificou 70 alunos durante cerimônia realizada na manhã de sexta-feira (18) no teatro da Usina da Paz Icuí-Guajará, em Ananindeua.

Os participantes aguardavam ansiosos pela celebração. Entre estudantes e familiares, todos queriam que chegasse o momento da certificação para registrar um capítulo tão importante na vida profissional e pessoal de cada um, como declarou Patrícia Silva, uma das concluintes do curso de informática, que aos 43 anos e fora do mercado formal há 7, viu uma oportunidade única de crescimento e não pensou duas vezes, se empenhou para ser uma boa aluna e uma ótima profissional num futuro trabalho.

“O curso foi extremamente importante porque aprendemos programas que eu nunca tinha tido contato. Estamos em constante busca de conhecimento, aprendizado, capacitação, então creio que é um divisor de águas esse complemento e vai ajudar bastante na procura de um emprego”, disse Patrícia.

O “Geração Digital”, promovido pela Fundação ParáPaz em cinco Usinas do Estado, oportuniza jovens a terem acesso às ferramentas digitais e às vantagens que a tecnologia proporciona, abrindo um leque de opções para o desempenho profissional e surgiu com a proposta de diferenciar os alunos, abordando assuntos/programas relevantes no uso diário no trabalho, como ressaltou o professor Paulo de Tarso Sousa.

“Esses 3 meses foram muito produtivos. Tentamos dar a informática utilizada no dia a dia, partimos mesmo do que é usado na prática nas empresas, trabalhamos com documentos oficiais no Word, como atas, ofícios, demos as fórmulas do Excel, até as mais difíceis, e a receptividade foi ótima”, afirmou o professor que ainda fez um convite: “ ‘Hardware, software, shift, ctrl, concatenar’, se alguma dessas palavras são estranhas, você é um excelente candidato a fazer parte do projeto Geração Digital”.

Ao todo, foram 7 turmas, sendo 14 alunos por turma, respeitando a capacidade da sala de aula em acomodar confortavelmente cada aluno em um computador, tornando a prática mais eficiente, como explicou o coordenador Guilherme Silva. Ele explicou, também, que alguns participantes abandonam o curso devido às questões pessoais, mas que a frequência sempre supera as expectativas.

Durante a celebração, que contou com a presença da coordenadora geral da usinas da ParáPaz, Rita Melo; do diretor da UsiPaz Icuí, João Gabriel, do ex-diretor Vitor Sousa e da vereadora do município de Ananindeua, Ray Tavares, o presidente da Fundação ParáPaz, Alberto Teixeira, parabenizou a equipe e os concluintes por mais uma etapa.



“Em qualquer emprego, sendo ele público ou privado, é fundamental ter conhecimento na área de informática e vocês estão capacitados. Parabéns por esta decisão de estar aqui, traçando esse caminho que, com certeza, será uma facilidade no mercado já que vocês possuem um curso que é de extrema importância nos dias atuais”, pontuou o gestor.

Compromisso – Até o momento, 640 alunos já concluíram o curso ‘Geração Digital’, sendo 70 na UsiPaz Icuí-Guajará; 37 na UsiPaz Bengui e 90 na UsiPaz Cabanageem, na Região Metropolitana de Belém. No interior, somam 190 em Parauapebas e 252 em Canaã dos Carajás. Em janeiro de 2023, a partir do dia 05, serão abertas inscrições para novas turmas no Icuí.

