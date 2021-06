Na véspera do jogo contra o Remo, Vitória recebe visita de ídolo do Paysandu em treino na Curuzu

Vanderson, que jogou no Leão Baiano, foi encontrar com os jogadores e o técnico Ramon Menezes e desejou sobre contra o Remo

O Vitória enfrenta amanhã o Clube do Remo pela quarta rodada da Série B. O time Baiano chegou em Belém nesta terça-feira, treinou no estádio da Curuzu e recebeu uma visita especial.

O ex-meia e ídolo Paysandu e também do Vitória, Vanderson, encontrou os jogadores e a comissão técnica do rubro-negro. Ele jogou no Vitória durante quatro anos e é amigo do técnico Ramon Menezes. O ex-jogador ganhou uma camisa com o número 5 do Leão Baiano.

Em entrevista para o Abre o Jogo, de OLiberal.com, Vanderson contou um pouco da história com o Vitória e também da relação com o ex-jogador e hoje técnico de futebol, Ramon Menezes.

O Vitória enfrenta o Remo nesta quarta-feira (16), às 16 horas, no Baenão, pela quarta rodada da Série B.

Fonte: O Liberal