Nadadora do Remo faz bonito no Absoluto de Natação

A nadadora Andreza dos Remédios, do Clube do Remo, fez bonito no Campeonato Brasileiro Absoluto, disputado no Rio de Janeiro, quebrando recorde paraense na prova de 50 metros, Borboleta, com tempo de 28’15”. Na classificação geral da competição, ficou em 12° lugar, posição honrosa para a natação paraense, superando inúmeras atletas do eixo Sul e Centro-Oeste. Há muito tempo que a natação paraense não conseguia essa classificação na competição, onde, participam somente os melhores nadadores do Brasil e Andreza dos Remédios resgatou esse grande feito da natação paraense no cenário nacional.



HOMENAGEM

O presidente da Confederação Brasileira de Natação de Desportos Aquáticos – CBDA, Luiz Fernando, homenageou o treinador de natação do Clube do Remo, com uma linda medalha pelos bons serviços prestados à natação brasileira, inclusive, atualmente, acumula, a função de mais tempo em atividade na natação brasileira, afinal, são 54 anos, com três edições de participação do Troféu Brasil que começou no ano de 1965.



“Realmente, pedir para tirar uma foto com alguém é muito difícil, em função da minha timidez e nunca gostei, entretanto, com essa lenda da natação brasileira, não pensei duas vezes com professor Domingos Ferreira, pessoa altamente reconhecida no cenário da natação brasileira com sua competência de alto nível e um caráter imensurável de bom”, disse o desportista Alex Pussieldi, editor da revista de natação da CBDA.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar