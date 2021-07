Nadadora se prepara para representar o Pará em Brasileiro da modalidade

Há sete anos de natação, a paraense e nadadora Estephany Solano se prepara para mais uma competição a nível nacional. A atleta, que faz parte do programa Bolsa Talento, mantido pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), irá participar do Campeonato Brasileiro Juvenil de Inverno – Troféu Arthur Sampaio Carepa, em Recife, Pernambuco. Estephany entra na disputa em quatro provas na competição, que começa nesta quarta (28) e segue até o dia 31.

Os treinos são diários, por duas horas, de segunda a sexta-feira, na piscina da Tuna Luso Brasileira. Tudo isso para buscar o máximo de medalhas e conquistar uma boa colocação no Brasileiro. Na competição, a nadadora irá participar das provas 50 e 100 metros livres, e 100 e 200 metros borboleta.

“Estou com uma expectativa muito boa, treinei o quanto eu pude, me dediquei. Vou lá fazer meu máximo e colocar em prática o que eu treinei. Um pouco nervosa, o que é normal para uma competição de alto rendimento, onde irei representar o meu clube e o estado. Espero que saia tudo como planejei”, conta a nadadora.

Recentemente, a esportista esteve participando do 1° Festival Aquático Mirim e Sênior, promovido pela Federação Paraense de Desportos Aquáticos, quando ficou em primeiro lugar nas provas de 100 metros nado livre, 200 metros livre, 100 metros borboleta, 800 metros livre, 50 metros nado borboleta e 50 metros nado livre.

“O incentivo é de fundamental importância, percebemos isso quando os atletas conseguem participar de competições e se destacam nacionalmente. Diante disso, avaliamos que os atletas paraenses têm conseguido notoriedade, principalmente por terem condições de se manterem treinando, ter uma alimentação de qualidade, de se deslocar para outro estado, tudo com apoio do Governo do Estado, através da Seel”, disse Kátia Rocha, diretora do Departamento Técnico de Esporte e Lazer (Dtel).

Outros incentivos no Brasileiro

Ainda no Brasileiro, mais dois atletas receberam apoio da Seel, como Douglas Silva, que irá disputar as provas dos 50 metros livre, 100 e 200 metros peito. Já Carlos Henrique entra pelas provas de 100 metros costa, 400 medley, 100 e 200 metros borboleta.

“Será uma competição muito forte, a primeira depois dessa retomada do calendário nacional. Esperamos colocar em prática tudo que treinamos, e assim trazer bons resultados para o clube da Tuna e para o Estado, que está nos ajudando na realização deste sonho, graças ao apoio da Secretaria de Esporte”, disse José Fernando Pinheiro, treinador.

As competições compõem o calendário oficial de disputas da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e marcam a continuidade dos eventos de natação no País, iniciado pelo Campeonato Brasileito Infantil, que será realizado em Belo Horizonte/MG, nos dias 22 e 24 de julho. Em detrimento da pandemia do Covid-19, as competições seguirão todos os protocolos determinados pelos planos de convivência do Governo de Pernambuco.

Texto: Bianca Rodrigues/ Ascom Seel

Por Luana Laboissiere (SECOM)

Fonte: Agência Pará