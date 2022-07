Nadadores da Tuna conquistam ouro e prata no Torneio Milton Medeiros, em Aracajú

A natação paraense brilha no Campeonato Interfederativo de Natação de Seleções Milton Medeiros, que se realiza em Aracaju, Estado de Sergipe, desde ontem, quinta-feira, 28 e segue até este sábado, 30, reunindo 260 atletas dos estados das regiões Norte e Nordeste no Parque Aquático da Universidade Tiradentes (Unit), situado no campus Farolândia.

O Pará conquistou dois importantes pódios com atletas da Tuna Luso Brasileira.Em destaque, a campeoníssima Estephany de Jesus Ferreira Solano conquistou, na categoria Júnior, a medalha de prata nos 200 metros borboleta e o Marcos André Ramos, na Categoria Infantil, conquistou a medalha de ouro, fazendo a estrela da natação paraense brilhar no alto do pódio.

Os atletas são oriundos dos Estados do Pará, Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rondônia, Roraima, Tocantins e Sergipe, sede do torneio Milton Medeiros.O professor Walter Thiessen disse que “é uma grande alegria podermos receber centenas de atletas de diversos estados da nossa região, bem como do Norte, em busca do Troféu Milton Medeiros, um dos mais prestigiados da categoria. Nosso Parque Aquático, de primeiro nível, está à altura para sediar essa grande competição para inspirar nossa juventude”.

A seleção estadual que tiver maior pontuação durante os dois dias de competição levará o troféu.A programação da competição começou nesta sexta-feira, 29, às 8h30, quando com a solenidade de abertura. A programação segue neste sábado, com as 3ª e 4ª etapas do evento, às 8h30 e 16h, respectivamente.