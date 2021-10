Naeca realiza ação Criança Cidadã Pelo Direito de ser Criança no próximo sábado

A Defensoria Pública do Pará e o Núcleo de Atendimento Especializado da Criança e Adolescente (Naeca) irá realizar ação a Criança Cidadã Pelo Direito de ser Criança, a iniciativa é alusão ao dia 12 de outubro, dia em que foi comemorado o dia das crianças.



A ação de cidadania vai acontecer no sábado dia 23 a partir das 8h até as 14h, com acarreta de direitos, na Escola Municipal Silvio Nascimento, no bairro da Condor. A programação vai oferecer gratuitamente serviços de emissão de documentos e atendimento jurídico, vacinação, distribuição de cartilhas além de contação de histórias, brincadeiras e animação para a criançada.

Foto: Reprodução- facebook