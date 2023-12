Naiara Azevedo consegue medida protetiva contra ex-marido

Nesta quinta-feira (30), a cantora sertaneja Naiara Azevedo obteve na Justiça uma medida protetiva contra o ex-marido, o empresário Rafael Alves Cabral. Na madrugada do mesmo dia, a artista tinha procurado a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) e registrado que foi vítima de “violência doméstica, psicológica, financeira e constrangimento ilegal”.

Na denúncia, a cantora afirmou que, além da “violência física”, foi “ameaçada” quando Cabral “disse que acabaria com sua carreira, com sua vida e também a injuriou”. Naiara, de acordo com o boletim “teme pela sua vida”, visto que o ex-marido “fez um seguro de vida de valor muito alto tendo ele próprio como beneficiário”.

Naiara Azevedo, que ficou conhecida nacionalmente pelo hit 50 reais e pela sua participação no BBB 22, da TV Globo, casou-se com Rafael em outubro de 2016. Em outubro de 2021, o casal decidiu romper com o matrimônio. Os dois, porém, continuaram “como sócios em equipamentos de shows”.

Em um segundo boletim de ocorrência, Naiara contou que o ex-cunhado, irmão de Cabral, lhe impediu de transportar equipamentos de palco para serem utilizados em um show. O desentendimento ocorreu na última quarta (29).

De acordo com a advogada Maria Luiza Póvoa Cruz, que representa a artista no caso, sua cliente foi vítima de “constrangimento ilegal, lesão corporal, injúria, ameaça, apropriação indébita e violência patrimonial”.

Segundo a Folha de S.Paulo, a medida protetiva foi concedida pelo risco à “integridade física, psíquica, patrimonial e moral” da sertaneja.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (Deam), que investiga o caso conforme previsto na Lei Maria da Penha.

Em razão do ocorrido nos últimos dias, a cantora decidiu reagendar o show que faria neste sábado (2), no Vale de São Domingos, em Mato Grosso. A nova data ainda não foi divulgada.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/ YouTube / Multishow e Redes Sociais