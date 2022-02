Naiara Azevedo lança segundo EP do projeto Baseado em Fatos Reais

Faixas serão disponibilizadas nesta quinta (17/2) em todas as plataformas digitais, mesmo horário em que os videoclipes serão liberados

Depois da eliminação do BBB22, Naiara Azevedo continua a todo vapor com os seus lançamentos musicais e disponibiliza nesta quinta (17/2) o segundo EP do projeto Baseado em Fatos Reais, com mais três faixas inéditas. O compilado fica disponível às 21h em todas as plataformas digitais, mesmo horário em que os videoclipes serão liberados no YouTube.

A estratégia de lançar o projeto junto da entrada da cantora no reality deu tão certo que, além de acumular cerca de 20 milhões de visualizações e mais de 4 milhões de streamings em menos de 1 mês, atingiu uma marca única no Facebook com a canção Triscou Já Foi: são mais de 8.5 milhões de reproduções somente na rede social.

Atualmente, e com mais de 5 milhões de seguidores só no Instagram, Naiara é uma das estrelas da 22ª edição do Big Brother Brasil, reality show da TV GloboReprodução/ Instagram

Naiara de Fátima Azevedo, de 32 anos, é compositora, instrumentista e cantora brasileira. Natural do Paraná, ficou conhecida após o lançamento da música 50 ReaisReprodução/ Instagram

De família humilde e cheia de músicos, Naiara começou a cantar no coral da igreja que frequentava quando ainda era criançaReprodução/ Instagram

Aos 22 anos, viu oportunidades surgirem quando resolveu compor resposta para a canção Sou Foda, da dupla Carlos & Jader. Segundo Naiara, a carreira dela começou após a brincadeiraReprodução/ Instagram

Formada em estética e cosmetologia, Naiara gravou o primeiro DVD em 2013. No entanto, foi em 2016, com a música 50 Reais, que ganhou reconhecimento nacionalRafael Manson/Divulgação

Em 2016, casou-se com o empresário Rafael Cabral, com quem já estava junto há algum tempo. Contudo, em 2021, o relacionamento dos dois chegou ao fimReprodução/ Instagram

Durante a carreira, Naiara fez parcerias com grandes nomes da música brasileira. Ivete Sangalo, Gusttavo Lima, Maiara e Maraisa e Wesley Safadão são alguns delesReprodução/ Instagram

Em 2019, a cantora foi acusada de ter plagiado uma canção da banda Di Propósito. Em defesa, Naiara informou que “não roubou a música de ninguém”, pois pagou pela letraReprodução/ Instagram

No início de 2021, Naiara desagradou parte dos fãs ao se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro em uma churrascaria de Brasília. Reprodução/Redes Sociais

A cantora também virou assunto das redes sociais após a morte de Marília Mendonça. Convidada para participar do Domingão um dia depois do velório, os internautas acusaram a sertaneja de estar “muito feliz”Reprodução/ Instagram

Devido aos ataques, Naiara fez post nas redes sociais se justificando. “Quando peguei o microfone para cantar, eu falei: ‘não vou chorar, porque vou conectar minha energia com a dela”, escreveu. A cantora ainda pediu perdão para quem “se sentiu ofendido”Reprodução/ Instagram

Antes de entrar no reality show, a cantora deixou os próximos passos de sua carreira programados aqui fora e o cronograma foi seguido à risca por toda equipe. O single Nem Te Culpo e o primeiro EP do álbum, com participação especial de Humberto & Ronaldo e Ícaro & Gilmar, revelaram uma versão mais intimista da cantora, que inclusive voltou a compor para esse repertório.

No segundo EP, Naiara faz parceria com Gabriel Gava em Laranja, e mais duas faixas: Galerão e Boca no Lixo. Ao todo, o DVD tem 12 faixas, das quais três são de composição da Naiara junto de seus parceiros.

“Me entreguei de corpo e alma a esse projeto. Me envolvi em todos os processos e cuidei de tudo, do início ao fim. Inclusive, compus três faixas, coisa que não acontecia há muito tempo. Quis entregar tudo de Naiara Azevedo neste DVD e passar um pouco da minha verdade como artista”, disse a ex-BBB à coluna.

Naiara Azevedo Baseado em Fatos Reais tem produção musical de Blener Maycom, direção executiva de Rafael Cabral e direção geral de Fernando Cabral e Danilo Diaz. A direção de vídeo ficou por conta de Will Santos, da Terra Produções. Este é o primeiro trabalho da artista depois de assinar contrato de exclusividade com a desenvolvedora ONErpm Music Group.

