Naiara Azevedo quer lançar hit já gravado com Marilia Mendonça e é criticada nas redes sociais por familiares da cantora

A integrante do camarote do bbb22 recebe críticas de familiares da Rainha da sofrência, após serem informados sobre o lançamento da música, durante o confinamento da artista no reality show. Neste sábado (15), o irmão da cantora Marília Mendonça foi para o Twitter mandar um recado para a artista conhecida pelo hit 50 Reais, dizendo que está na torcida para ela ser eliminada do reality show.

“Parabéns, Naiara, isso eu já sabia. Você nunca enganou ninguém”…Todo mundo já sabia que você entraria no BBB para se promover, e eu sei que você não vai tirar o nome da minha irmã da boca, então eu vou fazer de tudo para que você não fique dentro dessa casa. Eu não vou aceitar, não, gente. Ninguém vai ganhar em cima dela (Marília)”, esbravejou Gustavo.

A web ficou dividida em relação a manifestação do cantor, justamente pelo fato dele não ter se importado com a repercussão que lhe atraíria com o lançamento da música Calculista com seu parceiro de dupla Dom Vittor, além do artista também não o incomodar com a divulgação do hit Mal Feito, gravada por Hugo e Guilherme, com participação de Marília Mendonça, estourada na 5° posição no Spotify Brasil, após um mês do seu falecimento. Diante dessa repercussão, sua mãe Ruth, faz um depoimento”Estamos aqui com a missão de cumprir a vontade da Marília, todas as músicas autorizadas por ela em vida serão lançadas, como ela queria. O que nos magoa é usar a mídia de maneira estratégica para forçar a liberação, sem ao menos nos comunicar. Todos os artistas, têm tido o respeito de nos procurar. Nunca fomos contatados pela Naiara ou por ninguém da equipe dela. Os motivos para a negativa sempre couberam a Marília. E nós iremos respeitar sempre a vontade dela, outras músicas ainda serão lançadas porque era o desejo dela. Infelizmente, temos lidado com este tipo de coisa diariamente. Não peçam para quem vive a dor se conformar com tudo, porque o que temos é muito maior, lidamos com a perda da filha, da irmã e da mãe, não se trata única e exclusivamente da artista Marília Mendonça.” Equipe de Naiara Azevedo se pronuncia sobre feat com Marília MendonçaÀ coluna de Léo Dias, no Jornal Metrópoles, a equipe de Naiara Azevedo, disse que: “ela sempre manteve um relacionamento de respeito com Marília, tanto na música quanto no âmbito pessoal. A música em questão estava gravada desde o ano de 2020, no projeto Juntas, mas não foi lançada até o presente momento por uma questão de liberação da gravadora. No final de 2021, a equipe da BBB22 foi avisada sobre a liberação do feat. pela gravadora, possivelmente, para fevereiro de 2022, mas sem data concreta”.”Aproveitando a gravação de seu projeto Naiara Azevedo Baseado em Fatos Reais, que aconteceu em 19 de dezembro, Naiara optou por regravar a canção como uma forma carinhosa de homenagear a cantora e, inserindo imagens do videoclipe no telão de seu novo DVD. A equipe de Naiara Azevedo segue aguardando a data final para o lançamento de 50 por cento, tão aguardada pelos fãs há dois anos”, completou a assessoria da cantora.Apesar da nota da assessoria de Naiara, o irmão de Marília Mendonça continua se opondo ao lançamento da canção. De acordo com fontes, a família da ‘Rainha da Sofrência’ já estaria farta da artista querer usar o nome de Marília para se promover – seja em shows, programas e até no próprio velório dela.No Twitter, na madrugada deste domingo (16), ele acusa a dona do hit ’50 Reais’: “É muito fácil olhar da janela na casa do vizinho. Estamos aprendendo a separar o joio do trigo. E falem o que quiser, mas nós sabemos o que é verdadeiro e o que não é! Quando pensei em não lançar mais meu trabalho lembrei do quanto ela estava feliz”.

“Engoli o choro, a dor e fizemos como ela queria. Quem conheceu minha irmã sabe o quanto algumas coisas a deixava magoada. E por isso, não vou deixar ninguém, mas ninguém mesmo se fazer valer da partida dela. Uma coisa vou levar para a vida: QUEM AMA NÃO USA”, finalizou o cantor.

Fonte: R7/Foto: Reprodução