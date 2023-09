Namorada de vereador assassinado em Santarém é ouvida em depoimento e liberada

A morte do vereador e empresário Aguinaldo Carvalho de Aguiar, conhecido como Aguinaldo Promissória, de 46 anos, encontrado morto com um tiro na cabeça em uma de suas casas, localizada na Avenida Anysio Chaves, bairro Aeroporto Velho, em Santarém, no oeste do Pará, na madrugada de ontem, segunda-feira, 25, é investigada, inicialmente, como um suicídio. A polícia foi acionada por volta de 1h para atender a ocorrência. No momento do ocorrido, ele estava em casa com uma filha e a namorada, Isabela Ataíde, que foi detida para prestar depoimento e liberada posteriormente. A Polícia não informou o teor do depoimento, as consta que os dois teriam se desentendido.

Isabela Ataíde, na delegacia, se apresentou como namorada do vereador. Em vídeos que circulam nas redes sociais, Isabela aparece ao lado do corpo de Aguinaldo, que está caído na cama, ensanguentado. Um homem filma e acusa Isabela de ter matado Aguinaldo, mas ela nega. Isabela, que estava com as roupas sujas de sangue, passou por exames.

O delegado Fábio Amaral informou a equipe de jornalismo da TV Tapajós, que todas as peças e perícias foram requisitadas e é necessário aguardar os resultados para determinar o caminho que vai ser seguido na investigação.

Segundo informações divulgadas pelo G1 Santarém, Isabela relatou na delegacia que os dois teriam se desentendido após o retorno de um passeio de lancha e uma festa no Iate Clube de Santarém. Isabela disse que o vereador efetuou teria efetuado o disparo contra sua própria cabeça durante a discussão.

Imagem: Reprodução/Redes Sociais