Namorada do influencer Toguro tem complicações após parto

A namorada do influenciador digital Tiago Toguro, Nara Paraguaia, teve complicações e precisou ser intubada após dar à luz ao primeiro filho do casal, Gael, na última quarta-feira (6). Nesta quinta (7), Nara teve uma melhora e foi extubada. Por causa do quadro de saúde, no entanto, ela precisou passar por uma histerectomia, removendo o útero.

Na quarta, Toguro fez um vídeo chorando bastante e contando que Nara estava “sangrando muito” após Gael nascer no Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo, em um parto que durou 11 horas. Posteriormente, ele fez outro vídeo, com o filho no colo e contando que Nara estava intubada. Segundo o influenciador, Nara não conseguiu ter parto normal e induziu uma cesariana.

– Nunca pedi para orarem, orem por ela, ela não merece – disse ele, na ocasião.

Já na madrugada desta sexta (8), Toguro falou sobre a melhora da namorada, que chamou de “milagre”, e explicou que Nara foi extubada, está acordada, mas seguirá na UTI. Ele mostrou uma foto dela, ainda na UTI, olhando uma foto do filho do casal, que ela ainda não pôde conhecer pessoalmente. Na quinta, Toguro havia informado que Nara recebeu seis bolsas de sangue.

– Ela dormiu com o retrato do filho na mão – informou o influencer.

Formado em Educação Física e estudante de Nutrição, Tiago Toguro tem cerca de 7 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram e quase 5 milhões no YouTube. Em suas redes sociais, ele produz conteúdo sobre vida saudável e musculação.

