Namorado confessa que matou médica achada dentro de mala

O namorado da médica Thallita Fernandes, encontrada morta em uma mala dentro do apartamento em que ela morava em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, confessou à polícia ter cometido o crime. Segundo o delegado Alceu de Oliveira Junior, responsável pela investigação, a ideia de Davi Izaque Martins Silva era retirar o corpo do local, mas a mala acabou rasgando.

– A mala rasgou. O objetivo dele era sair [do apartamento] com o corpo dela dentro da mala, mas como ela estava rasgada, ele não conseguiu – disse o delegado.

Oliveira Junior relatou que, após não conseguir retirar o corpo de Thallita do apartamento, Davi deixou o local com uma aparente tranquilidade. Imagens do edifício onde o crime aconteceu mostram a presença dele em um elevador do prédio às 16h13 da última sexta-feira (18). De costas e com uma mochila, ele evita olhar para a câmera.

De acordo com a polícia, Davi deixou o local em um carro de transporte por aplicativo. Ao ser ouvido, o motorista do veículo relatou que o namorado de Thallita estava com um cheiro forte de carne e chegou a comentar, mas que ele teria justificado que era por causa do trabalho em uma lanchonete.

Segundo o delegado, ao chegar ao apartamento, a médica e o namorado teriam discutido por causa do consumo de drogas do rapaz. Ao fim da discussão, Thallita foi dormir e Davi se dirigiu à sala, onde teria tomado duas cervejas. Em seguida, ele levantou, foi até a cozinha, pegou a faca e foi para o quarto, onde a atacou a facadas enquanto ela dormia.

O crime, porém, só foi descoberto no sábado (19), quando uma amiga recebeu do telefone de Thallita uma mensagem suspeita, cujo texto era: “Não posso falar. O dia de serviço está muito corrido”. A amiga, porém, sabia que a médica estava de folga. Com isso, ela chamou a Polícia Militar, que foi até o local e encontrou a jovem morta.

A Polícia Civil acredita que a médica queria terminar o relacionamento com Davi, mas que ele não concordava, porque dependia financeiramente dela e não queria abrir mão do padrão de vida que a namorada proporcionava.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Record TV