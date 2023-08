Namorado de médica achada em mala teria confessado crime

A Polícia Militar de São Paulo prendeu, neste sábado (19), Davi Izaque Martins Silva, de 26 anos, namorado da médica Thallita Fernandes, encontrada morta dentro de uma mala em um apartamento em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O homem foi encontrado na casa da mãe dele neste sábado (19).

A Justiça emitiu um mandado de prisão temporária contra Davi, que é apontado como o principal suspeito de cometer o crime. O delegado Alceu Lima de Oliveira, que investiga a morte da médica, afirmou à TV Band que o namorado da jovem teria confessado o crime no momento da prisão.

– Segundo os policiais militares do 9° BAEP, ele já confessou informalmente no local [da prisão] – disse.

Natural de Guaratinguetá, Thallita se mudou em 2016 para Rio Preto para estudar medicina na Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp), onde se formou em 2021. A médica faria 29 anos no dia 21 de outubro. Segundo a polícia, a mãe de Thallita, que mora em Guaratinguetá, estranhou o silêncio da filha e pediu que uma amiga fosse até o prédio onde ela morava.

Segundo o boletim de ocorrência, o apartamento da médica, no terceiro andar, estava trancado. A amiga acionou a polícia com a ajuda de porteiro. O corpo foi encontrado nu dentro de uma mala, na lavanderia do apartamento. Ainda segundo a polícia, o namorado, de 26 anos, que estava com Thallita há três anos, foi o último a entrar no apartamento.

O corpo de Thallita passou por perícia no Instituto Médico Legal (IML) de Rio Preto. A vítima tinha ferimentos no rosto e no corpo provocados por faca. Imagens do circuito de segurança do prédio foram enviadas à polícia. Em nota, a Famerp lamentou a morte de Thallita.

– Com pesar, a diretoria da Famerp lamenta profundamente o falecimento trágico da aluna da turma 49, Thallita Fernandes. Sua partida prematura nos entristece. Nossos sentimentos aos familiares e amigos e colegas neste momento de tristeza e consternação – declarou.

A prefeitura de Bady Bassit, cidade vizinha onde Thallita trabalhava, também lamentou a morte da médica nas redes sociais.

– É com imenso pesar que a Prefeitura Municipal recebe a lamentável notícia do falecimento da médica Thallita da Cruz Fernandes, plantonista da UBS de nossa cidade. Respeitada por todos e admirada pelo profissionalismo, amizade, integridade e pela maestria ao cuidar da população, dra. Thallita deixa um legado incontestável e de relevância fundamental para a saúde do município – finalizou.

*Com informações AE

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/TV TEM