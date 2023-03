Namorado simulou suicídio de vereadora com ela ainda viva

A vereadora Yanny Brena Alencar ainda estava viva quando o namorado, Rickson Lívio Pinto, simulou seu suicídio. A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) sinalizou que ela sofreu um golpe popularmente conhecido como “mata-leão” e, logo em seguida, ainda com vida, foi colocada em uma corda para morrer por asfixia, na tentativa de eximir-se do homicídio.

– Durante a ação, Yanny teria recebido um golpe conhecido como “mata-leão” e ficado inconsciente. Ela foi levada para a sala do imóvel, onde foi colocada em suspensão incompleta. Os vestígios apontam ainda que não havia sinais de arrombamento na residência que indicasse a presença de uma terceira pessoa no local – diz parecer pericial.

De acordo com a Polícia Civil, Yanny veio a óbito por volta da meia-noite do dia 3 de março. Seu namorado, Rickson, que cometeu suicídio, morreu aproximadamente entre 4 e 8 horas depois.

– De acordo com os levantamentos periciais, Rickson teria cometido o feminicídio, tentou forjar uma situação de suicídio de Yanny e concluiu o fato com o seu suicídio – disse a nota.

O laudo também trouxe a informação de que Rickson teria desligado as câmeras do circuito interno da residência de sua namorada.

– Na ocasião, o laudo de extração de dados revelou, dentre outros achados, que o aparelho deixou de registrar as imagens às 17h32 do dia 2 de março.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução Instagram @ricksonpinto