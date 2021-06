Namorados se preparam para as compras de presentes

Média 100! Namorados e namoradas estão dispostos a gastar na média a partir de R$ 100,00 na compra dos presentes de seus pares. Segundo estimativas das lideranças do comércio, mais de 68% dos consumidores pretende gastar acima de 100 reais na hora de escolher o presente nas lojas físicas.

Os presentes mais procurados, como sempre, são as confecções, calçados, artigos de perfumaria. Mais à frente estão os eletros, especialmente celulares, relógios etc.



Alguns namorados são dos tempos mais românticos. Ainda gostam de presentear flores para a pessoa amada. Segundo dados fornecidos pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócioeconômicos – Dieese/PA à reportagem de A Província do Pará, as flores estão muito mais caras neste ano em relação ao ano passado, quando a pandemia estava mais aguda em Belém, principalmente.

Neste ano, com as flexibilizações das cores da pandemia, quando muita coisa está voltando ao normal, ou novo normal, dado que ainda há muitas restrições para evitar o contágio pelo novo coronavírus, os preços dispararam em vários produtos. As flores não foram poupadas, assim como os artigos mais procurados nesta temporada, que representa um dos momentos de aquecimentos do comércio, que deverá ter grande movimento amanhã, especialmente no Centro Comercial, Shoppings e lojas de departamentos espalhadas por Belém e Zona Metropolitana.



Shoppings estarão abertos no período de 10h às 22h. O Centro Comercial deve ter lojas abertas a partir das 8h, mas os horários de fechamento serão flexibilizados conforme cada empresa.

Centro Comercial de Belém deverá ter sábado bem movimentado em razão do Dia dos Namorados. O amor está no ar.

Foto: Nazaré Sarmento/Ronabar